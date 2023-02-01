曼聯壓線簽入沙比薩　代替重傷艾歷臣

冬季轉會窗喺周三(1日)朝早7點關閉，歐洲多間豪門都喺死線前盡力招兵，近日表現沉靜嘅曼聯喺最後關頭突然出手，成功由拜仁慕尼黑借用奧地利中場沙比薩至季尾，呢位奧地利國腳已經完成體測及簽約。據報曼聯閃電簽人係逼於無奈，球會證實基斯甸艾歷臣足踝重傷要抖長達4個月，所以需要買人填補空缺。

曼聯中場基斯甸艾歷臣上場英足盃被踢傷足踝，經檢查後證實要休息3至4個月，曼聯聲明表示：「檢查仍然進行，但初步結果係艾歷臣要到4月尾至5月初先能夠復出。」呢位丹麥國腳今季19次喺英超上陣，交出1入波同7次助攻，係球隊中場核心人物。

曼聯收到噩耗後極速出手，閃電同拜仁慕尼黑達成協議，借用28歲奧地利中場沙比薩，據報借用合約未有買斷條款，英國傳媒指轉會文件已趕及喺死線前提交。沙比薩簽約後表示：「我覺得自己仍然處於巔峰，可以為球隊貢獻經驗同力量，好興奮同新領隊、新隊友一齊比賽。」沙比薩今季為拜仁喺15場德甲上陣，預計今個星期六(4日)對水晶宮嘅聯賽可以首演。

雖然球會講明冇錢買人，不過曼聯喺冬季轉會窗有3位新兵加盟，包括借用水晶宮門將畢蘭特、借用般尼前鋒韋格賀斯，同埋今次借用拜仁慕尼黑中場沙比薩，估計「紅魔鬼」會保留彈藥喺夏天再出手掃貨。