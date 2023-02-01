車仔破紀錄1.06億鎊簽安素　半年喪燒6億鎊

車路士喺冬季轉會窗繼續瘋狂！「藍戰士」喺死線前成功用破英超紀錄1.06億鎊(1.2億歐元)轉會費，收購賓菲加中場安素費南迪斯，呢單驚天轉會令車路士冬季開支冠絕全球，豪氣班主保利上任後，近半年狂燒6億鎊買人，相當得人驚！

賓菲加官方宣布，阿根廷國腳安素費南迪斯以1.06億鎊加盟車路士，呢個轉會費打破曼城1億鎊收購基亞利殊嘅英超紀錄。據報車路士同安素費南迪斯簽約至2031年夏天，車仔會先支付4,000萬鎊，其餘轉會費分6年支付，安素費南迪斯前球會河床亦會分享25%轉會費。

連埋呢單破紀錄轉會，車路士喺冬季轉會窗狂簽8位球星，連埋上年夏天洗嘅差唔多3億鎊轉會費，「藍戰士」短短半年就用咗超過6億鎊買人。

【車路士冬季收購一覽】

安素費南迪斯●1.06億鎊

梅迪歷●8,850萬鎊

班洛特巴迪亞舒尼●3,500萬鎊

馬杜基●2,900萬鎊

文路古士圖●2,600萬鎊

安祖山度士●1,800萬鎊

大衞科芬拿●1,100萬鎊

祖奧菲歷斯●970萬鎊(借用費)