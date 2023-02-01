達米安入靚波　國米率先闖意盃4強

周三(1日)凌晨意大利盃8強，國際米蘭憑後衞達米安射入靚波，主場以1比0擊敗阿特蘭大，率先打入4強。與此同時，國米未能喺冬季轉會市場關閉前出售中堅史堅尼亞，意味只能睇住佢今夏自由身離隊，造成人財兩失。

國際米蘭今仗佔上風，拿達路馬天尼斯、尼高路巴列拿先後射門無功而還，上半場41分鐘，查漢奴古遠射，但中柱唔入。戰至57分鐘，國米終於打破缺口，拿達路馬天尼斯傳波，達米安禁區邊起腳射入死角。

國米得勢不饒人，繼續強攻對手，其中米希達利恩勁射貼柱出界，盧卡古起腳省中對方守將，最終國米維持1比0勝果，打入4強之後，將會遇上祖雲達斯對拉素嘅勝方。

另外，國米原本打算喺冬季轉會市場以2,000萬歐元，出售史堅尼亞畀巴黎聖日耳門(PSG)，但呢支法甲豪門只願畀1,000萬歐元，最終談判失敗。呢位27歲斯洛伐克國腳將於今夏約滿自由身離隊，意味PSG屆時可以免轉會費簽入佢。史堅尼亞早前已經被禠奪隊長資格，近期由拿達路馬天尼斯擔任隊長。