貝迪斯再鬥巴塞　「細」均力敵

西甲前列大戰，貝迪斯主場對巴塞隆拿，雙方喺早前西超盃4強交鋒，激戰120分鐘仍然打和，需以互射12碼分勝負，可見兩隊實力旗鼓相當。加上巴塞近期踢法傾向穩陣，已經連續3場聯賽小勝1比0，預料今仗作客唔會冒進。翻查巴塞近4場聯賽總入球全開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 632及611周四凌晨4時直播）

貝迪斯過去兩季聯賽分別排第5及6位，今季亦保持穩定發揮，同維拉利爾同分並列第5位，目標力爭打入前4位，奪取下屆歐聯入場券。貝迪斯強項係防守非常穩陣，今季踢18場聯賽僅失14球，屬於失波第2少嘅球隊之一，僅次於巴塞隆拿，所以兩隊早前西超盃碰頭，鬥得難分難解。

雖然貝迪斯防守強，但攻力欠佳，上仗對護級分子基達菲，都要踢到86分鐘先至靠博到12碼，險勝1比0，恐怕今仗無力攻入巴塞大門。

迪比利養傷攻力受損

至於榜首巴塞隆拿一改傳統水銀瀉地主攻踢法，近期以穩陣行先，連續3場聯賽贏1比0，加埋打和愛斯賓奴1比1，近4場西甲總入球全開2球或以下。

此外，巴塞隆拿仲收到一個不利消息，翼鋒奧士文尼迪比利上仗西甲對基羅納，踢到26分鐘就傷出，估計需要抖2至3星期，呢位法國國腳今季西甲入5球及5次助攻，佢缺陣之下，巴塞攻力勢必受削，入波唔會多。

直播表

周四1:00am 意大利盃 費倫天拿 Vs 拖連奴

有線604、664台

周四1:00am 德國盃 RB萊比錫 Vs 賀芬咸

有線601、661台

周四2:00am 法甲 南特 Vs 馬賽

Now 639

周四3:45am 德國盃 緬恩斯 Vs 拜仁慕尼黑

有線602、662台

周四4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周四4:00am 英聯盃 曼聯 Vs 諾定咸森林

有線601、661台、HOY TV 77台

周四4:00am 意大利盃 羅馬 Vs 克雷莫納

有線604、664台

周四4:00am 法甲 蒙彼利埃 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639