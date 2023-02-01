一文睇晒！冬窗死線日有乜大單轉會？

冬季轉會窗「死線日」非常熱鬧，多間球會都積極交易提升實力，英超球會繼續成為市場中心，曼聯、車路士、阿仙奴、熱刺等勁旅都有出手，即刻睇下死線日有乜大單轉會？

●英超

沙比薩●拜仁慕尼黑→曼聯●借用

佐真奴●車路士→阿仙奴●1,200萬鎊

安素費南迪斯●賓菲加→車路士●1.06億鎊

柏度樸路●士砵亭→熱刺●4,200萬鎊

基羅拿華斯●巴黎聖日耳門→諾定咸森林●借用

森比盧干加●阿仙奴→水晶宮●借用

薛迪索拉斯●阿仙奴→富咸●借用

哈里蘇達亞●史篤城→李斯特城●1,500萬鎊

舒維爾●紐卡素→諾定咸森林●1,200萬鎊

艾哈馬達●史特加→水晶宮●1,050萬鎊

蘇尼馬拿●雷恩→修咸頓●2,200萬鎊

咸特查奧爾●薩斯索羅→般尼茅夫●借用

菲臘比蒙達里奧●馬德里體育會→諾定咸森林●200萬鎊

沙沙盧傑●拖連奴→富咸●880萬鎊

●其他聯賽

艾約斯佩雷斯●李斯特城→貝迪斯●借用

馬特杜靴迪●熱刺→馬德里體育會●免費

丹尼斯蘇亞雷斯●切爾達→愛斯賓奴●借用

比利連●巴塞隆拿→士砵亭●借用

迪亞高洛蘭迪●列斯聯→羅馬●借用

迪積史賓斯●熱刺→雷恩●借用

祖奧簡斯路●曼城→拜仁慕尼黑●借用

杜根夏薩特●多蒙特→燕豪芬●借用