港甲　中西區被破不敗身　沙田5連勝緊隨其後

港甲周日（29日）完成了第15輪賽事，其中「二哥」沙田在前列大戰，以3比1擊敗佳聯元朗，隨着榜首中西區今輪被凱景打破不敗之身，兩者在聯賽榜僅相差2分，競爭可謂相當激烈。

榜首中西區上場大炒愉園，豪取十連勝，今場於廣福公園面對凱景繼續盡遣主力，盧斯安奴、安達、許宏鋒、安基斯及大衞巴拉等主力悉數在陣，而凱景則派出剛從佳聯元朗來投的周祺擔正。賽前被看低一線的凱景，3分鐘由劉俊達先開記錄，60分鐘朴叡俊禁區內被中西區門將陳冠燊撞跌，12碼由鄭曉南操刀，雖然第一腳先被門將撲出，但此子門前補射得手，凱景領先2比0。

16分鐘後，凱景一次反擊機會，後備入替的葛祖威接應何卓恆橫傳，輕鬆射入空門， 替球隊遙遙領先3球。比賽尾段中西區未有放棄，首席射手許宏鋒更於9分鐘內連入兩球，但球隊之後無以為繼，最終以2比3落敗，兼被打破今季不敗之身。至於「二哥」沙田則在前列大戰，憑Ogwu Ekenedilichukwu Benedict 、Bamie Mubashir Yussif及郭志鍵在上半場各建一功，以3比1擊敗下半場靠黃智康破蛋的佳聯元朗，5連勝下追至落後中西區2分。

甲組第15周賽果：

愉園 4：2 葵青

駿英九龍城 2：0 永義地產

黃大仙 0：3 公民

沙田 3：1 佳聯元朗

凱景 3：2 中西區

高力北區 1：3 南華

騰翱MG 2：3 東區