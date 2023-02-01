英超冬季豪花50億增兵　車仔獨佔28億

冬季轉會市場關閉，根據德國轉會市場統計，英超球會成為大豪客，總共使咗5.83億歐元(約50億港元)收購球員，而且仲未計浮動轉會費，比第2位法甲球會總支出多超過7倍，皆因車路士喺美國新班主保利支持下，瘋狂花費3.3億歐元(約28億港元)買人，成為金元足球霸主。

英超球會一向係轉會市場大買家，以往主要集中夏季掃貨，但今年一反常態，季中都大開水喉買人，總共使咗5.83億歐元，相比第2位法甲僅用7,390萬歐元，第3位德甲支出6,792萬歐元，更加凸顯英超嘅誇張程度。

不過要留意，英超冬季轉會費支有超過一半來自車路士，歐洲球壇10大最貴交易之中，車仔佔5席，包括1.2億歐元「標王」安素費南迪斯，以及7,000萬歐元排第2位嘅梅迪歷，車路士可以話係以一己之力炒㷫轉會市場。

冬季轉會市場10大聯賽轉會費支出

1.英超 5.83億歐元

2.法甲 7,390萬歐元

3.德甲 6,792萬歐元

4.美職 5,345萬歐元

5.阿甲 3,542萬歐元

6.俄超 2,710萬歐元

7.英冠 2,594萬歐元

8.西甲 2,418萬歐元

9.葡超 1,950萬歐元

10.意甲 1,942萬歐元