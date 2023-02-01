【女足粉絲團】足總盃開鑼　港會旗開得勝

新一屆「賽馬會女子足球聯賽足總盃」，上周六（28日）展開分組賽競逐，多支甲組勁旅都旗開得勝，其中港會以4比0擊敗翱翔足球會，而傑志及大埔等都以大比數輕取對手，但亦有乙組球隊於首個比賽日，成功在甲組對手身上搶分。

由甲乙組球隊一併參與的女子足總盃，闊別3年後復辦。賽事分為兩階段進行，首階段分組賽，參賽球隊被分為6組，每組首名及兩支最佳次名成績球隊，將可晉級淘汰賽階段。首日賽事上演多場乙組球隊越級挑戰甲組隊的戲碼，其中C組翱翔足球會於青衣東北公園面對港會。港會憑劉思嘉及芊嘉（Tringa）的入球，於上半場取得兩球領先優勢。換邊後，馮奕寧及格蘭潔（Grainger）兩位後備兵齊齊發圍，各入1球，最終為港會鎖定4比0勝局。

同日寶翠公園進行的兩場B組賽事中，兩支甲組球隊都順利取勝，其中大埔憑劉潤兒及王采晴齊演帽子戲法，以10比0大勝觀塘；至於傑志以13比0大炒熱火體育會。首個比賽日亦爆出冷門戰果，F組的乙組聯賽前列分子屯門在湖山遊樂場，以0比0逼和甲組球隊大聯盟足球學院，各得1分。