39歲傳奇跑手法拉將戰倫馬：今年會退役

英國傳奇跑手法拉（Mo Farah）預告今年將會退役，而他落實會再次參加4月的倫敦馬拉松，將是生涯最後一次在倫馬亮相，他預料屆時將會相當激動。

3月將年滿40歲的法拉擁有4面奧運金牌，去年倫敦馬拉松因傷患關係，在開賽前4天被迫退賽，而這位傳奇氣袋周二表示今年會再次參戰:「去年10月因傷錯過了倫敦馬拉松，真是很失望，但今次能夠參加真是很開心，倫馬這個比賽一直對我都很特別，我很期待在家鄉再次比賽，相信屆時我會很激動及興奮。」

不過，他坦言今年會為長跑生涯劃上句號，「我不會再參加奧運會，我相信2023年是我生涯最後一年。」這位39歲名將曾於2012及2016年奪得5000米及1萬米金牌，而他期望可在4月23日的倫敦馬拉松上取得好成績。

倫敦不是他的生涯告別戰，但應該是他個人最後一次參加倫馬，「我未知那一個比賽會是告別戰，要看看自己身體情況，但相信距離我結束職業生涯已愈來愈近。」他曾於2017年奪得馬拉松世界冠軍，並贏得2018年芝加哥馬拉松，然而他4次參戰倫馬，最佳成績僅是2018年獲得季席。