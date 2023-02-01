士氣正盛唔留手　曼聯大盤值博

英聯盃4強次回合，曼聯回師主場再鬥諾定咸森林。「紅魔鬼」首回合作客贏3比0，半隻腳入咗決賽，森林想收復失地都只能寄望奇迹出現，形勢上曼聯今場只要正常發揮就可過關，冇乜壓力下隨時有更好表現，加上佢哋近6次主場全開3球或以上，不妨揀2.5球入球大。（HOY TV 77台、有線601及661台周四凌晨4時直播）

曼聯於聯賽2比3不敵阿仙奴後，球員士氣及信心並冇被打沉，英聯盃4強首回合對森林，即大勝3比0極速反彈，上仗英足盃第4圈面對雷丁，亦輕取對手3比1，中場卡斯米路個人梅開二度，雖然有基斯甸艾歷臣傷出，仲有巴西國腳費特頂住，人腳充沛點換都唔驚。

新兵韋格賀斯上回合開齋

曼聯今晚對完森林，嚟緊聯賽再於主場迎戰水晶宮，更加要延續主場氣勢。睇番「紅魔鬼」近期表現，對住下游或低組別球隊，好多時都入到3粒，奧脫福主場出擊更係入球保證，近6次主場全開3球或以上，世盃後腳風甚順嘅拉舒福特上場對雷丁入唔到波，今場勢必全力數胡，已於首回合開齋嘅新兵韋格賀斯，更加唔會放過入波機會，要撕破森林防線話咁易。

諾定咸森林今季第3度遇上曼聯，對上兩次交手都輸0比3，足見雙方實力有明顯差距，不過佢哋都有一定進攻能力，除上回合不敵曼聯外，近7仗其餘6場都取得入波。既然森林反勝晉級機會唔大，倒不如放開懷抱，同對方合演入球騷，等球迷有得開心。