麥巴比2射失12碼兼傷出　射手榜榜首被搶埋

法國球星基利安麥巴比行衰運，巴黎聖日耳門(PSG)喺周四(2日)法甲雖然作客3比1贏蒙彼利埃，但基利安麥巴比今場2度12碼宴客，冇波入之餘仲要受傷離場，就連佢喺法甲射手榜嘅榜首位置，都被英格蘭新星巴洛根搶走埋！

PSG連續2場聯賽失分後，今仗一開波就不斷施壓，只係10分鐘就博到12碼，基利安麥巴比操刀雖然被撲出，但因蒙彼利埃球員違規獲判重射，點知基利安麥巴比第2次主射又被撲到，呢位法國前鋒喺21分鐘更疑似膝部受傷提早退下火線。

PSG踢到55分鐘由法比安彭拿打開紀錄，美斯72分鐘拉開到2比0，蒙彼利埃完場前1分鐘破蛋，但補時階段PSG再由小將薩爾艾美利入波，贏3比1完場。PSG領隊加迪亞賽後表示：「麥巴比傷勢睇落唔係好嚴重，同佢傾過之後，應該唔使太擔心。」

基利安麥巴比今場食白果，今季聯賽入波仍然係13球，不過蘭斯主場4比2贏羅連安特一仗，主隊前鋒巴洛根連中三元後，以14球登上射手榜第1位，呢位阿仙奴借將只係21歲，依家竟然力壓基利安麥巴比排射手榜第1位，前途無限。