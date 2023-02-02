精英籃球賽周六演4強激鬥　新興勢力挑戰傳統高牆

全港學界精英籃球比賽闊別4年回歸，周六在荃灣體育館上演準決賽。經過漫長的疫情，學界形勢「大洗牌」，今年男女子4強有一半來自新界，但要問鼎冠軍，先要推倒港九勁旅築成的「高牆」。 文：許思彤

對新界學校而言，精英賽冠軍總是遙不可及，近年只有遵理學校（元朗）於2012年封王，當年MVP正是梁兆華。惟今年男女子4強有一半來自新界，包括由梁民熊執教的嗇色園主辦可藝中學，這間大西北學校集結了一班熱血青年，即使面對傷患等重重困難，仍一路過關斬將，8強淘汰裘錦秋中學（葵涌），首闖4強火併九龍勁旅英華書院。

英華正選5人皆為U18港隊成員，D1決賽力挫喇沙書院，相隔10年再封王，今屆精英賽場均淨勝37.8分，被捧為冠軍大熱。隊長任峻陽形容可藝進攻靈活，防守嚴密，但鬥快鬥硬淨，英華絕不輸蝕：「我們擅長轉守為攻，吳委峻、倪嘉仁和鍾子豪擅射，連中鋒莫煒謙都可以拉出來射三分。只要做好朱Sir（教練朱耀明）部署，相信能獲勝。」

另一場4強由喇沙硬撼聖若瑟書院。聖若瑟經歷過王朝殞落，一度跌落D2，今年總算重奪D1冠軍。中鋒鄧力嘉是學界少有的1米9巨人，正選平均身高達1米85，晉級過程中力挫上屆冠軍張振興伉儷書院、北角協同中學等，相當具說服力。

反觀喇沙正選平均身高不足1米8，隊長曾朗謙希望以快制勝：「我們身型不夠對手好，但勝在夠快。希望盡量推快節奏，搶完籃板即施展快攻，讓他們無法利用內線優勢打陣地。」曾朗謙表示疫情期間，喇沙曾與7支港九勁旅合辦八角賽，當時以2分險勝聖若瑟，今次相遇有信心再挫對手，但提醒隊友切忌輕敵，亦要注意體力分配：「4強開始40分鐘停錶制，要適當分配體力，堅持到最後一分鐘，以免像九龍D1決賽一樣，主力紛紛受傷和抽筋。」