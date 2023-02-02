離鄉別井視作人生賭博　保連奴走出傷患擔大旗

今季重返港超賽場的和富大埔，幾位巴西外援表現對辦，其中季初飽受傷患困擾的前鋒保連奴，近期漸入佳境。這位大埔「孭飛」射手，透露早於兩年前已有機會登陸港超。今季選擇離鄉別井闖蕩港超，披上「綠戰士」戰袍的保連奴，坦言是一次賭博，希望靠入波幫助球隊改善戰績：「我哋要為球迷而戰！」■圖、文：林卓臻

作為港超其中一支區隊，大埔向來有不少「死忠」球迷支持。訪問當日，保連奴以一身球隊制服現身，走在大埔街頭，不時有人認出這位「綠戰士」，更主動上前與其攀談及合照，面對種種要求，保連奴來者不拒：「喺巴西唔會有人喺條街上搵我合照，呢種待遇，應該只有尼馬呢啲級數嘅球星先會有。」這位「森巴兵」笑道。

「第12人」支持成最大鼓勵

回憶起巴西踢波的往事，他形容每逢賽日，球場都會坐爆球迷：「當地球迷係非常狂熱，如果球隊戰績唔理想，球員自然感受到壓力，無論贏波或輸波，我哋都要學識點面對。」港超聯的規模雖不及巴西聯賽，但從場外與球迷的互動中，保連奴表示能夠感受到大埔球迷的熱情：「好開心球迷認得我，呢樣嘢鼓勵我要繼續努力，球迷嘅支持對球員好重要，尤其比賽陷入膠着嘅時候，『第12人』嘅威力就成為勝負關鍵。」

已成為大埔頭號射手的保連奴，征戰港超其實並非一帆風順，開咧戰面對東方一役，這位巴西前鋒在一次爭奪中傷及左肩，為大埔踢「地標戰」僅上陣38分鐘，就被逼退下火線，對此他苦笑道：「要出現比呢次更嚴重嘅傷患，其實都幾難。」他指着左肩附近位置續道：「以前踢波整斷過左肩骨，對東方場波，我好驚觸及舊患。」事後證實保連奴只是脫臼，可說是不幸中之大幸。

感激隊友相助適應新環境

帶着傷患的同時，保連奴還要適應香港這個新環境，他感恩大埔職球員伸出援手，加上幾位同聲同氣的巴西隊友互相照應，包括過往曾合作過的雷仙奴。此外家人的支持更是保連奴繼續堅持的動力。對於今次隻身來港闖蕩，保連奴承認是一次賭博：「嚟咗香港一段時間，我發現自己好鍾意呢度，希望可以喺香港長期效力，仲想帶埋老婆同兩位囝囝嚟香港。」

這位巴西前鋒透露一直有留意本地球壇動向：「早兩、三年前，我其實有機會來港落班，可惜最終未能成事。」不要以為他「得個講字」，大埔於2018/19賽季，首奪頂級聯賽冠軍，當時陣中外援名字，保連奴竟能一一道出。這位「綠戰士」主力刻下希望向前看：「我一直都唔覺得自己係場上嘅最佳球員，更重要係幫球隊贏波，我希望同球隊創造新歷史，深相球隊會變得更強，為冠軍同獎盃而戰。」

【保連奴檔案】

出生日期：1989年8月17日（33歲）

身高：1米77 司職：前鋒

球衣號碼：20

曾效力球隊：

文拿奧斯（巴西）、塞爾希培（巴西）

現效力球隊：和富大埔