皇家馬德里搶分軍心「大」振

周五凌晨西甲補賽，「銀河艦隊」皇家馬德里主場鬥華倫西亞。目前皇馬落後榜首巴塞隆拿5分，一定要急起直追，喺下星期遠征世冠盃前盡量搶分。華倫西亞炒咗教練加度素，球隊亂上加亂，球員都要爭取表現自求多福，兩軍交手向來多波入，近7場有5次開3球或以上，推介2.5球入球大。（Now 632周五凌晨4時直播）

皇馬上場聯賽鬥第3嘅皇家蘇斯達，最終互交白卷益咗巴塞隆拿；其實皇馬嘅巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞表現好生猛，入唔到波只係略欠運氣，今場遇上後防麻麻地嘅華倫西亞，相信要入波唔會太難。

「銀河艦隊」仲有一大武器，佢就係法國射手賓施馬。呢名老將對住華倫西亞簡直係食自助餐一樣，對上6次交手全部都有士哥，合共射入8球，不論華倫西亞換過幾多個教練，後防轉過多次人都好，就係阻唔到賓施馬入波。由於皇馬踢完今場同下場聯賽作客鬥馬略卡之後，就要遠征摩洛哥踢世冠盃，今場當然要入多幾粒搶分兼壯行色。

「蝙蝠兵團」華倫西亞剛炒咗加度素，由禾路擔任臨時教練，球會內部立立亂，9年間換咗10個主帥，搞到球員人人自危，為咗要保住個正選位，相信嚟緊幾場都特別落力。事實上，華倫今季搵咗卡雲尼返嚟，進攻唔算差，入波數字喺西甲排第6，今場有力同皇馬鬥攻；既然兩軍近7場對碰有5次開3球或以上，今場一於推介中位數2.5球嘅入球大。