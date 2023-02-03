格連活特涉強姦案獲撤控　曼聯生涯有望重啟？

曼聯天才前鋒格連活特甩難！英國皇家警察檢察院周四(2日)宣布，佢哋已經撤銷對格連活特涉嫌強姦、傷人同強制控制他人3個控罪，意味呢位前英格蘭國腳已經係「清白身」。曼聯隨後發表聲明，表示會對格連活特展開審核，決定下一步點做，而球會最新向英超提交嘅下半季球員名單，格連活特仍獲註冊上榜，紅魔生涯有望重啟。

現年21歲嘅格連活特，對上一次為曼聯上陣係去年1月22日對韋斯咸，之後女友Harriet Robson喺社交網上載影片、聲音同圖片，顯示自己被格連活特打到遍體鱗傷，1個星期後格連活特就被警方拘捕，起訴涉嫌強姦、傷人等罪名，曼聯亦宣布喺審訊期間對佢作出停賽、禁操令。

經過長達1年嘅調查後，英國皇家警察檢察院宣布對格連活特撤銷所有控罪，發言人表示：「我哋有責任不斷審視案件，喺關鍵證人拒絕作供加上新嘅證據出現，我哋認為好難將被告入罪，所以決定撤銷控罪。」格連活特隨後亦發聲明：「對事件終於完結，我如釋重負，我想多謝家人、朋友同愛我嘅人一直嘅支持。」

格連活特甩身，球迷最關注係佢嘅曼聯生涯有冇機會重啟，曼聯官方聲明表示：「我哋得悉法院已撤銷對格連活特所有控罪，球會會展開審核程序，再決定下一步點做。」英國傳媒報道，曼聯近日向英超提交下半季大軍名單，格連活特仍然在B名單(21歲或以下球員)中註冊，理論上可以隨時為球隊披甲上陣。

格連活特17歲就為曼聯上陣，被譽為歐洲最佳年輕前鋒之一，20歲就為「紅魔鬼」踢過129場(入35球)，更入選埋英格蘭國家隊，但佢嘅私生活一直有負面新聞，隨住上年初被警方拘捕，運動品牌、遊戲等贊助商都紛紛宣布同佢解約，連隊友都喺社交網Unfollow佢。