港將何綺麒亞太賽憾負　無緣決賽　

亞太女子桌球錦標賽周四(2日)於澳洲悉尼舉行淘汰賽，香港「四眼cue后」吳安儀8強不敵泰國球手Siripaporn Nuanthakhamjan，另一港將何綺麒擊敗港隊隊友蘇文欣入4強，惜以3比4告負，無緣決賽。

港隊派出4名女將出戰今屆賽事，吳安儀16強擊敗澳洲球手姬亞莉，8強迎來泰國球手Siripaporn Nuanthakhamjan，惜以局數2比3落敗，無緣晉級。蘇文欣和何綺麒分別於16強以3比1及3比0戰勝新西蘭球手Agnes Kimura和Maria Paul-Bennett，這兩名港將其後於8強內訌，何綺麒以3比1力挫蘇文欣晉級4強。何綺麒同日出戰準決賽，迎來淘汰吳安儀的泰國球手Siripaporn Nuanthakhamjan，何綺麒首局打出73比45先拔頭籌，但泰國對手以65比26及50比39連贏2局，兩人一度戰成局數3比3平手，惟何綺麒以28比56錯失決勝局，終以3比4告負，4強止步。

另一香港代表張綺婷在挑戰盃亦有好表現，以2比0擊敗澳洲的Di Merritt，打入決賽，最終以1比2憾負印度的Natasha Chethan，收穫挑戰盃亞軍。