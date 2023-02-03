畢爾包主場「細」鍊卡迪斯

西甲賽事，畢爾包主場迎戰護級分子卡迪斯。畢爾包經歷聯賽3連敗之後，爭奪來季歐洲賽資格大受打擊，今仗為「止血」會先求穩陣，面對鋒力疲弱嘅卡迪斯，好大機會係悶戰一場，捧中位數2.5球入球細啱數。（Now 632周六凌晨4時直播）

畢爾包近況麻麻，對上5場聯賽未贏過，近3仗更加全部輸晒，不過畢爾包主場出擊有一定保證，尤其防守非常穩健，近5仗主場正式賽事有4次保持不失球。相信今場以「止血」為先，將會用最擅長嘅防守踢法迎敵，佢哋近5場聯賽就有4次總入球開2球或以下。

近5場聯賽4次開細

作客嘅卡迪斯入球能力不足，今季19場聯賽只係入得14球，入球數字係全西甲第2少，作客更加冇本錢主攻，今仗入波唔會多，中位數2.5球入球細係最佳選擇。

直播表

周五4:45pm 澳職 墨爾本勝利Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周六1:30am 德乙 柏達邦Vs杜塞爾多夫

on.cc東網

周六4:00am 英超 車路士Vs富咸

Now 621

周六4:00am 西甲 畢爾包Vs卡迪斯

Now 632