港超聯　欣賞傑志雄心　金信煜：想幫球隊成亞洲列強

日前正式加盟傑志的南韓前鋒金信煜，周五（3日）會見傳媒，他表示被球會雄心吸引，盼望助「藍鳥」成為亞洲強隊，用好表現回報球隊信任。

34歲的金信煜跟大隊作簡單訓練後，與教練團成員尹東憲單獨進行攻門練習，但傑志總監兼主教練朱志光透露，金信煜仍需時提升狀態，相信未能趕及在周日（5日）對深水埗的聯賽候命。

金信煜曾代表南韓出戰2014及2018年世界盃，更曾兩度奪得「亞冠盃」履歷豐富。被問到選擇投效「藍鳥」的原因，金信煜表示與球隊會長伍健見面後，被對方的雄心吸引：「佢話希望傑志將來會成為亞洲其中1支最好嘅球隊，相信呢個絕對唔係1個冇可能達成嘅目標，同埋因為我攞過兩次『亞冠盃』冠軍，自己會同隊友分享經驗，希望有好成績。」這名中鋒亦對新隊友的質素讚不絕口，直言對他們的水平感到驚喜：「佢哋都好有質素，有唔錯嘅潛質，同南韓球員有得揮」

「朱Sir」謂金信煜身型並不笨重，有信心他很快能重拾狀態。此外，「朱Sir」過去帶領傑志出戰「亞冠盃」時，就試過被金信煜攻破大門，認為如果金信煜能回復昔日水準，就能為「藍鳥」提供極大幫助：「我好記得佢踢緊全北汽車嗰陣，入過我哋波，表現好搶眼，艾里奧完全守唔到佢，但依家仲同理想狀態有段距離。」談到來屆「亞冠盃」改成跨年制，「朱Sir」指傑志可以利用這段過渡期，檢視陣中球員能否應付亞洲賽強度。

【金信煜檔案】

全名：Kim Shin-wook

出生日期：1988年4月14日（34歲）

身高：1米97

球衣號碼：33

曾效力球會：蔚山現代（南韓）、全北汽車（南韓）、上海申花（中國）、獅城水手（新加坡）