10億新星隆重登場　車路士踩油撞散富咸

喺冬窗瘋狂買人嘅車路士，經過兩個星期休息後，主場迎戰富咸。全英身價最貴嘅阿根廷新星安素費南迪斯，已經完成註冊將會隆重登場，配合上場鬥利物浦盡顯身價嘅梅迪歷，全新嘅「黃金戰車」重新出發。富咸近況下滑，射手亞歷山大米祖域啞火，而且車仔近8次聯賽主場鬥富威獲6勝2和壓倒性成績，熱捧車路士主勝。（Now 621周六凌晨4時直播）

身價達1.06億鎊（約10億港元）嘅安素費南迪斯，可以勝任中場多個位置，而且係領隊樸達最喜歡嘅「Box to Box」球員，喺上年世盃已經充分表現佢嘅充沛體力、廣闊嘅球場視野同準繩嘅傳送技巧，佢仲可以自己入波，難怪成為世盃最佳年輕球員。

而另一名車路士新兵梅迪歷，上場聯賽鬥利物浦已經後備上陣，入替35分鐘已經盡顯功架，有速度有技術，可以喺前場創造機會，成條左路畀佢玩晒，有呢兩名球星加埋養傷多時嘅列斯占士傷愈復出，既可解決車仔攻力不足嘅問題之餘，陣容亦變得更完整。

富咸失射門鞋難爆冷

富咸3個禮拜前主場以2比1擊敗車仔，取得近17年首場倫敦「富林區打吡」勝利，今場當然想再下一城，希望自1979年（當時為乙組）後首度作客擊敗車路士，嚟個聯賽兩循環雙殺。

不過自從上場贏完車仔之後，富咸近況下滑，連同英足盃近3場只得1和2負，合共只射入1球，射手亞歷山大米祖域腳頭無靈，近3場上陣全部無波入，包括對紐卡素主射12碼時跣腳，右腳射落左腳彈入，被判入球無效，真係黑到冇朋友，今場富咸睇嚟好難爆冷，車仔主W不容錯過。