港超聯　和富大埔主場火併東方

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周六(4日)「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，和富大埔坐鎮大埔運動場迎戰東方。大埔近期偶有佳作，乘勇力爭聯賽主場首勝；東方上仗作客港會輸波，自然希望極速反彈，贏波洗頹風。（on.cc東網周六下午3時直播）

大埔上場聯賽以3比0擊敗香港U23，主教練李恆滙表示有助激勵士氣，惟李家豪因不檢行為被罰停賽6場，當中3場雖會以罰款代替，但今仗肯定缺陣，李恆滙指後防人腳短缺問題難以改善：「我哋後衞唔算多，加上佢係第二隊長，點都有影響。」

「綠戰士」新兵佐敦查維斯（Jordan）上仗重返港超，他表示能在親朋好友面對作賽，感覺非凡。今日有望倒戈舊主，Jordan希望證明實力，並期待與黃梓浩等一班舊隊友較量：「睇排名都知東方實力更強，但踢波嘅嘢好難講，有時弱隊都可以做巨人殺手。」

繼「高級組銀牌」決賽飲恨後，東方上場作客不敵港會，主教練盧比度（Chino）承認球隊輪換空間有限，致球員出現疲態，希望透過調整訓練量作改善。聯賽首循環東方曾遭大埔逼和，Chino指是役搶分難度更大：「大埔簽咗新球員，近況亦好咗，相信更難應付。」鐘樂安上場因傷缺陣，Chino指要再作觀察，才決定會否派其上陣。

今季佔據主力位置的亞歷斯祖（Alex），有信心球隊能走出低潮：「我哋人腳唔算多，但勝在團結，會互相幫助。」Alex續指大埔實力絕對不弱：「佢哋好多球員都有豐富港超經驗，但我哋嘅心態不變，就係場場都要3分。」

【預計兩隊正選陣容】

和富大埔

門將：63李瀚灝

後衞：6羅振庭 33加比爾 2佐敦查維斯 31翁煦濤

中場：9鍾偉強 17陳曉鋒 4馮冠鳴 10雷仙奴 99鄭子森

前鋒：20保連奴

東方

門將：1葉鴻輝

後衞：2亞歷斯祖 3高素巴耶夫 27馬高斯 30黃梓浩

中場：16梁振邦 10蔡立靖 6胡晉銘

前鋒：23孫銘謙 9巴杜姆 11黃皓雋