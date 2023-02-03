港超聯　香港U23力抗冠忠南區來犯

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」展開下半季爭逐，周六(4日)尾場香港U23於將軍澳運動場遇上冠忠南區。雙方今季兩度交鋒皆由南區勝出，香港U23仍在尋求聯賽第1分，至於南區在主力杜度因傷缺陣下，會否「大意失荊州」，值得球迷留意。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時直播）

上場淨吞和富大埔「3蛋」的香港U23，是役季內第3度遇上冠忠南區，主教練司徒文俊指對手羅致慕沙後，實力隨時比季初更強：「南區以往多數靠佐佐木周同史提芬彭利拿帶動進攻，依定多咗慕沙變化更多，肯定更難應付。」對於今仗期望，「司徒Sir」盼望球員累積半季經驗後，可以逐漸成長，有較理想的表現。

中堅黃浩然指南區死球攻勢煞食，務必小心提防：「『智哥』（鞠盈智）處理罰球好出色，『學銘』同杜馬思好頂得，佢哋一有死球機會，必會施展高空轟炸，要盡量減少喺禁區附近犯規。」他又表示與隊友必盡力奮鬥，望搶分而回。

南區上場擊敗標準流浪，惟後防核心杜度勇戰受傷，主教練鄭兆聰（Ricky）透露這位巴西守將保守估計要抖4個月，意味提早收咧。猶幸「及時雨」借將杜馬思已投入訓練，Ricky表示他要透過比賽提升狀態，是役面對香港U23會是球隊進攻一次考驗：「對手近期防守表現好咗，我哋要諗辦法製造更多機會。」此外基斯累積黃牌夠數需停賽。

近期多扮演右翼衞的畢頓（Seb），承認適應新崗位屬一大挑戰：「過往踢開翼鋒，依家要兼顧埋防守，攻守轉換意識要做好啲。」今場有機會倒戈前球會，Seb直言目標全取3分：「唔會理比數幾多，最緊要係贏波。」

【預計兩隊選陣容】

香港U23

門將：25雲天樂

後衞：22陳潤潼 15黃浩然 5梁煒烽 4宋絃毅

中場：8鄧筵霑 10羅曉聰 6李俊諺 19林樂賢

前鋒：7袁世傑 26吳栢希

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：12杜馬思 4川瀨浩太 44劉學銘

中場：67畢頓 24鞠盈智 11佐佐木周 26陳凱柏

前鋒：18艾華 17慕沙 7史提芬彭利拿