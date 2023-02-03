希斯基：博榜首墨城反彈贏波

強如墨爾本城這種級數的球隊，絕不應連續3場賽事和局收場，今仗面對FC麥克阿瑟，是時候重返勝軌。

榜首墨爾本城上星期面對阿德萊德聯，戲劇性地以3比3迫和對手，幸跟次席球隊，依然有5分的領先優勢。但我想像到他們有點擔憂近期表現，如果想繼續遙遙領先各路群雄，就將急需要取得一場勝仗以提升信心士氣。

對手FC麥克阿瑟近3仗只取得1分，領隊約基離隊後球隊正處於動盪時期。我曾於球員時代跟他們的新領隊史堤祖夫斯基碰頭，預計他將希望球隊由後場開始組織攻勢，踢出開放足球。

究竟FC麥克阿瑟陣中有沒有球員可以踢出他的足球風格？相信只有時間才能證明一切，但上星期他首次領軍總算以2比2跟西部聯打成平手，賽果正面，特別是19歲年青前鋒積特德魯爾，在超過兩個月的時間後，終取得他的首個入球。

但我認為史堤祖夫斯基今仗面對墨爾本城的最大挑戰，是如何作出部署，凍結對方頂級射手占美麥卡倫、馬菲歷基和馬高迪利奧等其危險人物。

如果他的球隊能夠做到的話，他們有機會延續墨爾本城的不勝走勢。然而，我認為今仗榜首的墨爾本城將可重返勝軌，主場全取3分。