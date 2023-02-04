18億金鑽孖寶擔正冇料到　車路士又失分

周六(4日)凌晨英超「倫敦打吡」，車路士派出超豪華陣容，兩位身價總值1.95億鎊(約18億港元)嘅新兵安素費南迪斯及梅迪歷，首次一齊擔任正選，但雷聲大雨點小，翼鋒梅迪歷更因為表現欠佳，僅踢半場就被換走，實在令人失望，結果車路士主場只能同富咸打和0比0，連續2場聯賽互交白卷。

車路士喺冬季轉會市場最後一刻，以破英超紀錄嘅1.07億鎊向賓菲加收購安素費南迪斯，呢位協助阿根廷捧世界盃冠軍嘅中場上「車」唔夠72小時，今仗立即以正選上陣，而且踢足全場，整體表現尚算不俗。

不過，車仔鋒線球員腳頭無靈，上月以8,800萬鎊轉會費由薩克達加盟嘅梅迪歷，上仗英超處子戰後備上陣對利物浦，演出獲好評，但今仗首次踢正選，卻反高潮，表現毫無作為，半場休息後，領隊樸達立即用另一位新兵馬杜基入替梅迪歷。

車路士今場最有威脅攻門都來自夏維斯，呢位德國國腳先係剷射高出，仲有1次射門中柱。至於富咸亦有安達斯彭利拿勁射僅被車仔門將阿列沙巴拿加飛身撲出，呢位西班牙鋼門今仗有4次撲救及11次奪回控球權，賽後當選官方今場最佳球員，對於今季豪花6億鎊增兵嘅車路士而言，絕對係一大諷刺。