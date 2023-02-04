車仔更新歐聯名單　奧巴美揚遭棄用

歐聯16強將於2月中展開，各隊最多可以更改3位球員名額，車路士冬季轉會市場簽入8人，領隊樸達最終決定將安素費南迪斯、梅迪歷及祖奧菲歷斯加入大軍名單，老將奧巴美揚被踢走，呢位33歲前鋒隨即飛去米蘭度假，似乎已放棄車仔生涯。

奧巴美揚季初由巴塞隆拿轉投車路士，但狀態持續低迷，各項賽事上陣17場僅入3球，早已被列為「洗清名單」，加上今次被踢出歐聯名單，相信離隊只係時間問題。

每支歐聯球隊可註冊25位球員，車仔原本只註冊24人，加上佐真奴已離隊，依家取消埋奧巴美揚席位，剛好騰出3個名額畀新兵。

兩位天價球星安素費南迪斯、梅迪歷獲加入車仔歐聯名單，非常合理，但係向馬體會借用嘅祖奧菲歷斯都入選，就有商榷餘地，呢位葡萄牙國腳早前首次為車仔披甲，就領紅牌停賽3場，到底能否適應球隊踢法，仍然係未知之數。

最令人費解係樸達冇揀到新加盟中堅班洛特巴迪亞舒尼，呢位21歲法國國腳近3場都踢正選，協助球隊保持不失球，表現穩陣。

由於另1位中堅堤亞高施華已經38歲，高列巴尼表現不穩，班洛特巴迪亞舒尼冇得踢歐聯，車路士防線有隱憂。

車路士將於2月16日凌晨歐聯16強首回合作客多蒙特，3月8日凌晨主場踢次回合賽事。