榜首阿仙奴訪拖肥　半場大駁火

周六(4日)晚英超迎來兩場焦點賽事，早場有氣勢如虹嘅「1哥」阿仙奴，作客護級分子愛華頓。「兵工廠」連挫熱刺、曼聯後士氣高昂，對家愛華頓有新帥戴治上任，為省招牌必搶攻，1.5球半場大抵玩。另邊廂，曼聯主場迎擊水晶宮。紅魔啱啱殺入英聯盃決賽，士氣大振，遇上狀態低迷嘅水晶宮，讓1/1.5球照捧上盤。

先講愛華頓主場迎戰阿仙奴，作客嘅英超「1哥」今季聯賽成績非常穩定，喺客場都有8勝1和1負，10場聯賽作客有7場保持清白身，演出極具說服力。阿仙奴上周喺英足盃作客輸畀曼城出局，但「兵工廠」該仗其實收起多名主力，明顯係想集中火力喺英超爭霸，預計今仗夫添出擊可以重拾霸氣。（Viu TV 96台、Now 621及611周六晚8時30分直播）

阿仙奴前鋒加比爾捷西斯養傷，後備箭頭尼基迪亞擔正5場聯賽入4球，確保球隊火力依然強大，加上新兵李安度杜沙特、積及基奧柯同佐真奴都可以隨時候命，阿仙奴攻守實力同兵源再度提升，食住個勢會先下手為強，睇番佢哋近4場聯賽，有3次半場總入球開2球或以上，球員極速撻着。

愛華頓新帥上任戰意增

愛華頓依家面對內憂外患，近4場賽事全敗，領隊林柏特被炒魷，改由前般尼主帥戴治領軍，新帥上場有助刺激球員戰意，就算明知實力唔及阿仙奴，早段仍然預期會盡力駁火，有望開出1.5球半場大。

直播表

周六2:00pm 澳職 墨爾本城 Vs FC麥克阿瑟

無綫數碼頻道85

周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 中岸水手

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 布里斯班獅吼

無綫myTV Super

周六7:30pm 澳職 珀斯光輝 Vs 紐卡素噴射機

無綫myTV Super

周六8:00pm 德乙 凱沙羅頓 Vs 基爾

on.cc東網

周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 阿仙奴

Now 621、611、Viu TV 96

周六9:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周六10:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 萊切

Now 638

周六10:30pm 世冠盃 韋達卡薩白蘭卡 Vs 希拉爾

Now 671

周六11:00pm 英超 曼聯 Vs 水晶宮

Now 621

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 李斯特城

Now 625

周六11:00pm 英超 賓福特 Vs 修咸頓

Now 624

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 般尼茅夫

Now 623

周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 利物浦

Now 622

周六11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 維拉利爾

Now 632

周日凌晨零時 法甲 巴黎聖日耳門Vs圖盧茲

Now 639、714

周日1:00am 世冠盃 西雅圖海灣者 Vs 艾阿里

Now 671

周日1:00am 意甲 羅馬 Vs 安玻里

Now 638

周日1:30am 英超 紐卡素 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周日1:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 基達菲

Now 632

周日2:00am 法甲 特魯瓦Vs里昂

Now 639

周日3:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 切爾達

Now 632

周日4:00am 法甲 雷恩Vs里爾

Now 639