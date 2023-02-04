老將米健士1日兩戰　時隔11年再轟147

正打得如火如荼的德國桌球大師賽，46歲的英格蘭球手米健士保持火熱，繼首圈打出一桿146度之後，周五晚再轟一Cue147，並助他篤定最後4強席位。

米健士一日內出戰兩仗，先以5比3淘汰比利時的比素，繼而在8強面對擊敗羅拔臣的英格蘭球手韋林；這一場半準決賽，米健士很快入局，更在第2局即轟出147度「清枱」，這是他個人繼2006及2012年的世錦賽外圍賽後，時隔11年再次轟出147，也是今季出現的第8桿及官方紀錄的史上第184 Cue。值得一提是米健士在首圈已曾轟出146度，令他成為「桌球皇帝」亨特利之後，第二位在同一屆比賽打出146及147的球員。

「這實在難以置信，我自己都好震驚，已經很多個賽季未試過，今天自己防守做得不俗，相信是贏波關鍵，打完146再有147，當時的確有點緊張，但我只想入更多紅波。」米健士最終以5比2輕取韋林，闖入4強，「轟出任何140+都是厲害，現在已躋身了4強，我希望可以繼續留在比賽中，取得局數比起一Cue『起迫』更重要。」他將與「機長」卡達爭逐決賽資格；另一場準決賽則由利素禾斯基對福特。