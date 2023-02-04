港超聯　和富大埔主場火併東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）展開第10輪爭奪，打頭陣有和富大埔回師大埔運動場，迎戰東方。大埔今場繼續派出保連奴攻堅，雷仙奴及鍾偉強負責兩翼側擊，鄭子森擔任攻中，新兵佐敦查維斯首次擔正，夥拍加比爾鎮守後防；東方就有馬希偉重回正選，胡晉銘及梁振邦掃蕩中場，巴杜姆於前線攻堅，早前加盟的簡古爾則先列後備。（on.cc東網周六下午3時直播）

和富大埔正選：

63 李瀚灝［GK］

2 佐敦查維斯

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

10 雷仙奴

17 陳曉鋒［C］

20 保連奴

31 翁煦濤

33 加比爾

99 鄭子森

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

11 黃皓雋

16 梁振邦［C］

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

55 馬希偉

和富大埔後備：

94 謝家榮［GK］

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

18 彭欽蓬

19 趙少維

23 黃子俊

27 黃祖心

30 張力行

37 熊健沂

67 利馬

77 郭縉諾

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文 ［GK］

5 朱康銘

7 簡古爾

8 史雲斯頓

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

62 劉浩揚

66 李卓軒

77 李俊霆

周六(4日)「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，和富大埔坐鎮大埔運動場迎戰東方。大埔近期偶有佳作，乘勇力爭聯賽主場首勝；東方上仗作客港會輸波，自然希望極速反彈，贏波洗頹風。

大埔上場聯賽以3比0擊敗香港U23，主教練李恆滙表示有助激勵士氣，惟李家豪因不檢行為被罰停賽6場，當中3場雖會以罰款代替，但今仗肯定缺陣，李恆滙指後防人腳短缺問題難以改善：「我哋後衞唔算多，加上佢係第二隊長，點都有影響。」

「綠戰士」新兵佐敦查維斯（Jordan）上仗重返港超，他表示能在親朋好友面對作賽，感覺非凡。今日有望倒戈舊主，Jordan希望證明實力，並期待與黃梓浩等一班舊隊友較量：「睇排名都知東方實力更強，但踢波嘅嘢好難講，有時弱隊都可以做巨人殺手。」

繼「高級組銀牌」決賽飲恨後，東方上場作客不敵港會，主教練盧比度（Chino）承認球隊輪換空間有限，致球員出現疲態，希望透過調整訓練量作改善。聯賽首循環東方曾遭大埔逼和，Chino指是役搶分難度更大：「大埔簽咗新球員，近況亦好咗，相信更難應付。」鐘樂安上場因傷缺陣，Chino指要再作觀察，才決定會否派其上陣。

今季佔據主力位置的亞歷斯祖（Alex），有信心球隊能走出低潮：「我哋人腳唔算多，但勝在團結，會互相幫助。」Alex續指大埔實力絕對不弱：「佢哋好多球員都有豐富港超經驗，但我哋嘅心態不變，就係場場都要3分。」