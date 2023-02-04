林大輝女籃反勝青中　與「山王」協恩爭精英賽冠軍

全港學界精英籃球比賽今日（4日）在荃灣體育館上演四強激鬥。林大輝中學延續神奇之旅，以65：60反勝中華基督教青年會中學，首次打入決賽，將硬撼力爭八連霸的協恩中學。

精英賽闊別四年回歸，林大輝女籃晉級路上，曾擊敗傳統勁旅英華女學校和漢華中學，面對近四屆摘下兩亞一季的青中，同樣鬥得精彩。廖詠琪和鄭思睿充當箭頭，身高逾1米8的朱寶恩埋伏籃下，上半場獨取10分。惟青中火力強勁，周凱娸射入4球三分，隊友中距離一樣準繩，領先32：28。

換邊後，廖詠琪帶頭反撲，她接連快攻得分，連取10分，加上鄭思睿和梁芷甄外投命中，反超前50：45進入決勝節。青中主力干潁堯和吳思恆背負四犯，略顯忙亂，一度被拉開10分差，即使尾段力追，但林大輝女籃及時調整，成功守住優勢，以65：60反勝殺入決賽，寫下校史新一頁。

哨聲一響，女生們一擁而上，隊長梁芷甄哭得上氣不接下氣，與完場前冷靜提醒隊友「重有40幾秒好長啊」的樣子，判若兩人。「我們這個月不停練習，把所有時間花在籃球上，街也不出，寧願在家拉筋和休息。哭，是因為辛苦很值得。」不只球員，師生同樣落足力打氣，連校監林大輝也到場支持。「剛才很緊張，一聽到『大輝大輝加油』就定下來，告訴自己有人看著，不可以衰。」

疫情三年，梁芷甄透露有人迷失退隊，她怕「冇咗隊波」，聯同老師和隊友，把她們逐一勸回來。「那你為什麼堅持？」記者問。「因為我很喜歡打籃球，不想失去喜歡的東西。」如果時光倒流，拿著這張決賽入場券，梁芷甄或會拍拍自己肩膀：「其實見到人走，我都會亂，想告訴自己，幸好你沒放棄。」

四強前，教練陳翊麟要求球員一定要看《The First Slam Dunk》。決賽對手協恩，就像現實中的山王，長年稱霸學界。但梁芷甄從電影學到的一課，正是不能怯：「是，協恩的確很厲害，但我們未必會輸，要相信自己實力。」

男子組方面，英華書院點點開花下，以93：49大勝嗇色園主辦可藝中學，將與聖若瑟書院爭奪冠軍。後者以68：55反勝喇沙書院，近20年來首次打入精英賽決賽。

四強賽果

女子組

協恩 88:37 葵裘錦秋

青年會 60:65 林大輝

男子組

喇沙 55:68 聖若瑟

英華 93:49 可藝

決賽賽程

日期：2月5日

地點：荃灣體育館

9am 女子季軍戰 葵裘錦秋vs青年會

11:15am 男子季軍戰 喇沙vs可藝

1:45pm 女子決賽 協恩vs林大輝

4:15pm 男子決賽 聖若瑟vs可藝