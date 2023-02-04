比堤：喜鵲韋斯咸一團和氣

雙方近期士氣高昂，紐卡素剛殺入英格蘭聯賽盃決賽，而韋斯咸則最近連勝兩仗。

喜鵲今季表現脫胎換骨，收購球員方面亦十分成功，我認為當中領隊艾迪賀維為球隊帶來最大轉變。他為球隊注入絕佳的團隊精神，並打造了一條固若金湯的防線，如今他們更加有力取得前4位置。

前線方面，祖連頓能夠勝任中場或前線三叉戟的左路位置，為球隊在戰術上帶來更多穩定性及鬥志。當他剛剛加盟球隊時，很多人都對他作出質疑，但由於領隊艾迪賀維運籌帷幄，成功令紐卡素球迷看到他真正的實力。

然而，由於辛特麥斯明近來被列後備，我感到他們失去了一個強大的進攻武器。米基爾阿米朗及哥林威爾遜身負入波重任，故二人皆舉足輕重，但我認為如果紐卡素想躋身前4的話，就要取得更多入球。

另邊廂，韋斯咸陣中的查洛保雲重拾坐態，近兩仗一共攻入3球，米查利安東尼奧再一次交出好表現，對於正在為護級而努力的領隊莫耶斯來說，絕對是一個很好的消息。

迪格蘭懷斯是韋斯咸另一位核心球員，事關他是球隊領袖，既能好好地保持控球權，也可以積極地搶回對方的腳下球。毫無疑問，如果鎚仔幫今仗想取得佳績的話，他將要在中場位置交出強勁的表現才可。

韋斯咸取得兩連勝後信心有所提升，有見及此，預計今仗雙方最終打成平手，和氣收場。