祖雲達斯因為造假帳，今季聯賽被扣15分之外，仲面臨被追罰，禠奪2019/20年度意甲冠軍，改為頒畀該季亞軍國際米蘭，或者干脆取消冠軍獎項。

根據意大利《體育司法法典》第31條第2款，如果檢察官認定祖雲達斯造假帳屬於奪冠嘅必要因素，就可以按規定禠奪佢哋獲得嘅冠軍。

祖記被控於2018至20年期間誇大出售球員嘅轉會費收入，並謊稱疫情期間球員放棄4個月薪酬，所以最大機會被禠奪2019/20年度意甲冠軍。

該季祖雲達斯由沙利領軍，以1分之微力壓國米，奪得冠軍，C朗射入31球，僅次於拉素前鋒恩莫比尼。如果祖記被禠奪冠軍，意味C朗球員生涯少一項錦標。

祖雲達斯曾於2006年因為「電話門」假波案，被禠奪2004/05、2005/06年兩季意甲冠軍，其中2004/05年取消冠軍獎項，等於冇球隊奪冠，2005/06年由原本亞軍國際米蘭補上，國米今次隨時又可以冷手執個熱煎堆，再增添多1季意甲冠軍。