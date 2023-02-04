港超聯　東方2比1險勝和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）展開第10輪，頭場有有和富大埔回師大埔運動場，迎戰東方。最終客隊憑巴杜姆及孫銘謙各建一功，2比1擊敗有保連奴追成較接近紀錄的大埔。

大埔今場繼續派出保連奴攻堅，雷仙奴及鍾偉強負責兩翼側擊，鄭子森擔任攻中，新兵佐敦查維斯首次擔正，夥拍加比爾鎮守後防；東方就有馬希偉重回正選，胡晉銘及梁振邦掃蕩中場，巴杜姆於前線攻堅，早前加盟的簡古爾則先列後備。

雙方初段節奏明快，不時組織入對方後場，但未見太多具威脅埋門，直到21分鐘，保連奴取得皮球後長驅直進，一路推上前場橫傳予鍾偉強起腳，被葉鴻輝接實。隨後東方逐漸控制大局，34分鐘，東方中場附近迫甩馮冠鳴腳下球，黃皓雋送出直線，助攻巴杜姆單刀射入，為球隊先開紀錄，助東方領先1比0完上半場。

落後的主隊換邊後，隨即以利馬入替鄭子森加強攻力，59分鐘，利馬主射罰球被葉鴻輝奮力救出，遲遲未能追平的大埔7分鐘後再失1球，孫銘謙禁區內接應隊友長傳，胸口控定後抽射入網，東方領先至2比0。72分鐘，保連奴前場迫甩馬高斯腳下球後，推入禁區起腳中柱彈入，幫助大埔追成1比2，令賽事進入高潮，東方到75分鐘換入朱康銘，嘗試力保勝果。84分鐘，加比爾接應角球頭槌攻門中楣彈出，幾乎為主隊追成平手，最終大埔無法平反敗局，東方贏2比1完場。