港超聯　香港U23力抗冠忠南區來犯

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「中銀人壽香港超級聯賽」展開下半季爭逐，周六（4日）尾場香港U23於將軍澳運動場遇上冠忠南區。香港U23今場續由雲天樂把守最後一關，隊長羅曉聰則復任正選，與鄧筵霑坐鎮中場，支援宏愷志、林智豐在前場攻堅。

客隊冠忠南區今場繼續強陣出擊，川瀨浩太與翟廷峯扼守中路，入球重住落在前線三叉戟艾華、史提芬彭利拿及慕沙身上；新加盟的杜馬思則先列後備。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時直播）

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

2 張俊軒

5 梁煒烽

8 鄧筵霑

10 羅曉聰 [C]

15 黃浩然

18 嚴啟倬

19 林樂賢

21 林智豐

22 陳潤潼

33 宏愷志

後備：

1 龐焯熙 [GK]

12 顏翱天 [GK]

3 李樂謙

4 宋絃毅

6 李俊諺

7 袁世傑

9 何家智

11 郭子堦

16 黎培基

23 何瀧浩

26 吳栢希

28 黎皚韜

冠忠南區正選：

25 [GK] 伍瑋謙

4 川瀨浩太

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 [C] 佐佐木周

16 翟廷峯

17 慕沙

18 艾華

24 鞠盈智

26 陳凱柏

44 劉學銘

後備：

1 [GK] 蔡子濤

12 杜馬思

14 何振廷

19 簡嘉亨

20 游卓峰

21 冼柏德

23 容昊

28 陳傲軒

67 畢頓

「中銀人壽香港超級聯賽」展開下半季爭逐，周六(4日)尾場香港U23於將軍澳運動場遇上冠忠南區。雙方今季兩度交鋒皆由南區勝出，香港U23仍在尋求聯賽第1分，至於南區在主力杜度因傷缺陣下，會否「大意失荊州」，值得球迷留意。

上場淨吞和富大埔「3蛋」的香港U23，是役季內第3度遇上冠忠南區，主教練司徒文俊指對手羅致慕沙後，實力隨時比季初更強：「南區以往多數靠佐佐木周同史提芬彭利拿帶動進攻，依定多咗慕沙變化更多，肯定更難應付。」對於今仗期望，「司徒Sir」盼望球員累積半季經驗後，可以逐漸成長，有較理想的表現。

中堅黃浩然指南區死球攻勢煞食，務必小心提防：「『智哥』（鞠盈智）處理罰球好出色，『學銘』同杜馬思好頂得，佢哋一有死球機會，必會施展高空轟炸，要盡量減少喺禁區附近犯規。」他又表示與隊友必盡力奮鬥，望搶分而回。

南區上場擊敗標準流浪，惟後防核心杜度勇戰受傷，主教練鄭兆聰（Ricky）透露這位巴西守將保守估計要抖4個月，意味提早收咧。猶幸「及時雨」借將杜馬思已投入訓練，Ricky表示他要透過比賽提升狀態，是役面對香港U23會是球隊進攻一次考驗：「對手近期防守表現好咗，我哋要諗辦法製造更多機會。」此外基斯累積黃牌夠數需停賽。

近期多扮演右翼衞的畢頓（Seb），承認適應新崗位屬一大挑戰：「過往踢開翼鋒，依家要兼顧埋防守，攻守轉換意識要做好啲。」今場有機會倒戈前球會，Seb直言目標全取3分：「唔會理比數幾多，最緊要係贏波。」