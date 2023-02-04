港超聯 香港U23力抗冠忠南區來犯
2023年02月04日 17:02
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「中銀人壽香港超級聯賽」展開下半季爭逐，周六（4日）尾場香港U23於將軍澳運動場遇上冠忠南區。香港U23今場續由雲天樂把守最後一關，隊長羅曉聰則復任正選，與鄧筵霑坐鎮中場，支援宏愷志、林智豐在前場攻堅。
客隊冠忠南區今場繼續強陣出擊，川瀨浩太與翟廷峯扼守中路，入球重住落在前線三叉戟艾華、史提芬彭利拿及慕沙身上；新加盟的杜馬思則先列後備。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時直播）
香港U23正選：
25 雲天樂 [GK]
2 張俊軒
5 梁煒烽
8 鄧筵霑
10 羅曉聰 [C]
15 黃浩然
18 嚴啟倬
19 林樂賢
21 林智豐
22 陳潤潼
33 宏愷志
後備：
1 龐焯熙 [GK]
12 顏翱天 [GK]
3 李樂謙
4 宋絃毅
6 李俊諺
7 袁世傑
9 何家智
11 郭子堦
16 黎培基
23 何瀧浩
26 吳栢希
28 黎皚韜
冠忠南區正選：
25 [GK] 伍瑋謙
4 川瀨浩太
7 史提芬彭利拿
8 李嘉耀
11 [C] 佐佐木周
16 翟廷峯
17 慕沙
18 艾華
24 鞠盈智
26 陳凱柏
44 劉學銘
後備：
1 [GK] 蔡子濤
12 杜馬思
14 何振廷
19 簡嘉亨
20 游卓峰
21 冼柏德
23 容昊
28 陳傲軒
67 畢頓
「中銀人壽香港超級聯賽」展開下半季爭逐，周六(4日)尾場香港U23於將軍澳運動場遇上冠忠南區。雙方今季兩度交鋒皆由南區勝出，香港U23仍在尋求聯賽第1分，至於南區在主力杜度因傷缺陣下，會否「大意失荊州」，值得球迷留意。
上場淨吞和富大埔「3蛋」的香港U23，是役季內第3度遇上冠忠南區，主教練司徒文俊指對手羅致慕沙後，實力隨時比季初更強：「南區以往多數靠佐佐木周同史提芬彭利拿帶動進攻，依定多咗慕沙變化更多，肯定更難應付。」對於今仗期望，「司徒Sir」盼望球員累積半季經驗後，可以逐漸成長，有較理想的表現。
中堅黃浩然指南區死球攻勢煞食，務必小心提防：「『智哥』（鞠盈智）處理罰球好出色，『學銘』同杜馬思好頂得，佢哋一有死球機會，必會施展高空轟炸，要盡量減少喺禁區附近犯規。」他又表示與隊友必盡力奮鬥，望搶分而回。
南區上場擊敗標準流浪，惟後防核心杜度勇戰受傷，主教練鄭兆聰（Ricky）透露這位巴西守將保守估計要抖4個月，意味提早收咧。猶幸「及時雨」借將杜馬思已投入訓練，Ricky表示他要透過比賽提升狀態，是役面對香港U23會是球隊進攻一次考驗：「對手近期防守表現好咗，我哋要諗辦法製造更多機會。」此外基斯累積黃牌夠數需停賽。
近期多扮演右翼衞的畢頓（Seb），承認適應新崗位屬一大挑戰：「過往踢開翼鋒，依家要兼顧埋防守，攻守轉換意識要做好啲。」今場有機會倒戈前球會，Seb直言目標全取3分：「唔會理比數幾多，最緊要係贏波。」