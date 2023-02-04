港超聯　POM葉鴻輝：球隊夠團結保住3分

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）頭場賽事，造訪大埔運動場的東方反客為主，最終以2比1擊敗和富大埔，聯賽重回勝軌。其中為東方把關的葉鴻輝，賽後就被選為「全場最佳球員」（POM），「阿輝」表示今場勝果有賴全隊團結一致，但他就對球場草地質素不大滿意，認為有關當局需要正視。

面對地頭出擊的大埔，一度領先兩球的東方，下半場後段被對手扳回一城，其後更要面對大埔高空攻勢，形勢極為被動，好在有葉鴻輝的穩健表現，讓球隊保住勝局，賽後「阿輝」表示：「上半場到下半場初段，領先兩球嘅時候都係冇咩壓力，嗰球失波係我哋自己失誤，畀對手打起咗信心，但唔緊要，每個人都會有犯錯，會幫犯錯嘅隊友去起返身，當然2比1之後係有啲驚險，但我哋成隊波都好團結，保住3分。 」

繼「高級組銀牌」決賽飲恨之後，東方早前再於聯賽不敵港會，今場作客大埔全取3分，「阿輝」認為有助球隊重拾信心。他形容賽前已經預計要面對一場硬仗，而球場惡劣環境，則是其中一項他要面對的難題，尤其凹凸不平的草地，更被「阿輝」形容為「世界級」：「呢啲場係唔會畀到地波，年紀大落多幾次地都搞唔掂，希望有關部門需要正視比賽場地嘅質素。」