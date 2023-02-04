伍家朗拍走中國球手　泰國大師賽坐亞望冠

連續兩站闖進4強的香港羽毛球名將伍家朗，周六(4日)在世界羽聯巡迴賽超級300的泰國大師賽，面對中國的李詩灃激戰三局，在落後一局的情況成功逆轉，繼上屆2020年後再闖男單決賽，距離衞冕僅一步之遙。

泰國大師賽自2020年後停辦了兩年，今年再次復辦，世界排名18的伍家朗以衞冕冠軍身份出戰，男單4強遇上中國的李詩灃，雙方首局打得激烈，家朗在開局領先，但可惜在後段被李詩灃把握幾個關鍵波，以19比21先失一局。

愈戰愈勇的伍家朗踏入第二局即主動搶攻，很快已將比數拋開，並以21比8奪回一局，總成績扳成平手；在決勝局二人再度「搏拳」，李詩灃初段領先，一度拋開6比4，然而伍家朗沉着應戰，追至8平、9平，並慢慢奪回優勢，一度拋離5分之多，不過，李詩灃奮力還抗，更追至落後17比18，幸而伍家朗抵住壓力，最終以21比19再下一城，結束全場64分鐘的較量，強闖決賽，並隨着名將石宇奇在另邊廂出局，粉碎了中國男將闖入冠軍戰的好夢。

伍家朗周日將於決賽面對世界排名35的中華台北球手林俊易，向今年首個冠軍進發。