曼聯托弗　恰到水晶宮

英超曼聯主場鬥水晶宮，「紅魔」自復賽後弗到漏油，各項賽事近12仗豪取10勝1和1負，唯一敗仗都係輸畀榜首阿仙奴，佢哋上周中喺英聯盃4強輕取森林2比0，兩回合贏5比0進身決賽，勇達頂峰。若果單計聯賽，曼聯喺坦哈格帶領下，今季頭20仗贏咗12場，令佢成為球隊史上贏波最多嘅新帥。（Now 621周六晚11時直播）

陣中主力華拉尼於前日宣布，退出法國隊結束國際賽生涯，呢位曾為「高盧雞」勇奪世盃冠軍嘅中堅雖然只得29歲，但佢指代表國家征戰10年，感到無比光榮，不過因頻密賽程令傷患漸多，所以決定急流勇退，專注球會賽事，佢識咁諗，絕對係曼聯之福。

另邊廂，水晶宮狀態欠佳，各項賽事近5仗只得2和3負未贏過，最大問題係王牌韋費特沙夏啱啱好番未弗，難怪近5仗入得兩粒咁大把，點擋得住氣勢如虹嘅紅魔呢？而且曼聯主場出擊特別醒，近12仗喺奧脫福出戰嘅賽事全勝，其中10仗至少贏兩粒，對客軍嚟講堪稱「地獄球場」，紅魔今仗讓1/1.5球都冇有怕，照揀上盤。