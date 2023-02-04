港超聯　冠忠南區3比1搞掂香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）尾場，香港U23於將軍澳運動場遇上冠忠南區。南區憑史提芬彭利拿個人連中三元，最終以3比1擊敗香港U23，聯賽取得兩連勝。

香港U23今場續由雲天樂把守最後一關，隊長羅曉聰復任正選，與鄧筵霑坐鎮中場，支援宏愷志、林智豐在前場攻堅。客隊冠忠南區今場繼續強陣出擊，川瀨浩太與翟廷峯扼守中路，入球重住落在前線三叉戟艾華、史提芬彭利拿及慕沙身上；新加盟的杜馬思則先列後備。

冠忠南區上場重拾勝軌，今場甫開賽即反客為主，2分鐘已經領先，艾華右路落底傳中，史提芬彭利拿尾柱輕鬆撞入。3分鐘後艾華接應界外球，禁區內起腳先被門將雲天樂撲出，但「肥彭」門前補中得手，南區領先2比0。香港U23之後站穩陣腳，7分鐘宏愷志左路傳中，林智豐頭槌頂入，追近至1比2。南區之後控制戰局，但慕沙錯失單刀機會，半場僅領先2比1。

易邊後南區繼續搶攻，50分鐘鞠盈智接應艾華傳中，禁區內射門撻Q，但「肥彭」門前加多一頭頂入，南區領先3比1。2分鐘後南區差點再下一成，鞠盈智禁區外遠射，被雲天樂橫身撲出。兩隊之後各自收起主力，南區更有借將杜馬思回巢後首次上陣，隨着「肥彭」之後半單刀無功而還，南區最終維持以3比1擊敗香港U23。

香港U23今場早段就連失兩球，賽後主教練司徒文俊承認對球隊信心造成打擊：「第1球失波出現咗，都影響到第2球嘅發生，今場面對對手傳中，我哋嘅防守係由頭到尾都做得唔好。」上半場尾段球隊表現一度有起色，更成功取得入球，對此他認為防守之外保持進攻意識，是教練團一直向球員灌輸的概念。

史提芬彭利拿今場再顯南區頭號射手本色，今季第2次連中三元，賽後手持比賽用球留念的「肥彭」，當然相當開心。慕沙加盟之後，「肥彭」場上要改踢翼鋒，他表示雖然自己更擅長在中路「搵食」，但仍會尊重教練安排，並認為今場能夠「戴帽」兼隨球隊全取3分，少不得全隊上下的努力。