港超聯　回巢後首戰　杜馬思：期待倒戈傑志

冠忠南區周六（4日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」尾場賽事，作客於將軍澳運動場以3比1擊敗香港U23，當中借將杜馬思（Tomas）自回巢後首次上陣，賽後他希望自己可以盡快操弗，並直言十分期待季尾倒戈傑志的聯賽賽事。

由於杜度受傷，預計養傷一段時間，南區早前從傑志借用杜馬思至季尾，這名中堅於今場71分鐘後備入替，上演回巢後首戰，賽後他表示十分開心：「好耐無比賽，不過依場波一啲都唔易踢，你見上半場我哋一次犯錯就失波，希望下場繼續幫到球隊贏波。」Tomas續指南區擁有多名高質素及高大球員，尤其在應付高空球方面佔一定優勢，相信可以在今季爭取佳績，而個人方面目標爭取更多上陣時間，並協助球隊盡量保持不失，甚至取得入球。

現年37歲的杜馬思，今季在傑志不受重用，連同今場只曾在各項賽事上陣2次，他希望盡快操弗，以進一步幫助球隊，而自己則相當期待之後倒戈「藍鳥」：「狀態未回復至100%，但我每一日練波都好努力，知道之後會硬撼和富大埔、理文同東方，希望快啲出場幫到球隊；另外暫時未知可唔可以上陣，但當然我個人好期待季尾倒戈傑志依場波。」