ABL馬來西亞站　東方挫騰飛之獅響頭炮

東南亞籃球邀請賽（ABL）馬來西亞站展開，香港東方憑著基拔半場豪取22分，全場攻入28分，以85：83險勝新加坡騰飛之獅，累積7勝2負重返榜首，明日（5日）會「背靠背」對西貢熱火。

東方過完農曆新年，隨即飛往馬來西亞，迎接餘下6場常規賽。面對騰飛之獅，東方派出陳兆榮和四個外援擔任正選，其中基拔內外開弓，首節豪取13分，但對手手感同樣不俗，接連快攻得手，稍稍領先27：24。騰飛之獅透過二三聯防鞏固籃板，卻被東方外線有機可乘，托查摩利路斯、巴錫、基拔和陳兆榮點點開花，第二節打出26：10的懸殊比數，拋離50：37。

換邊後，東方單節出現6次失誤，對手趁機打出一段16：3的攻勢，一度反超前64：63， 幸好麥洛連射入壓哨球，保住1分優勢進入決勝節。

基拔再次「撻著」，梁嘉顯後備入替也交足功課，上籃博得「and 1」。不過，比賽未到最後一刻不知鹿死誰手，基拔和陳兆榮尾段接連失誤，被Kentrell Barkley連取5分，在最後45秒追成82：85。騰飛之獅採用犯規戰術，麥洛連兩罰全炒，但時間站在己方，東方以85：83險勝。

基拔全場18投12中，豪取28分7籃板7助攻，其中22分來自上半場。麥洛連14投9中，交出21分9籃板2封阻。巴錫和托查摩利路斯各得14分。東方目前累積7勝2負，與西貢熱火和馬來西亞金群利金鹿並列榜首。