港超聯　港會「地獄主場」迎晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）爆發連場激戰，其中港會於香港足球會足球場擺下擂台，迎戰晉峰。港會今季成績令人驚喜，其「地獄主場」更讓一眾球隊吃盡苦頭，今場一定力爭連勝；至於晉峰近況雖然差勁，但新援列卡度有望迎來地標戰，且看能否為「粉紅兵團」帶來一番新氣象。（周日下午4時30分開賽）

港會上場聯賽力挫東方，今周再於主場迎戰晉峰，主教練東尼咸美頓（Tony）並不認為港會屬較強一方，呼籲球隊切忌被勝利沖昏頭腦，指費利浦薩等對方球員頗具質素，能夠為球隊帶來困難：「佢哋陣容好有天賦，除咗費利浦薩之外，其他年輕球員都有一定實力，同埋我哋要明白上場贏東方係過咗去嘅事，要每場波都努力搶分，先有機會攞到好啲嘅聯賽排名。」陣容方面，Tony透露今仗會迎來中堅菲杜化復出，指該後防大將回歸能帶來極大幫助。

晉峰上場大敗予傑志，各項賽事已遭遇7連敗，今場作客惡鬥前列分子港會，雖然新兵列卡度或能夠獻出首騷，加上艾拔簡勞亦可傷愈候命，但總教練何信賢坦言依舊屬於「下風波」：「港會對比季初信心再強咗，而且個場窄同短，如果畀佢哋領先，全部人縮喺後面好惡踢，就連理文、東方都難入波。」「何Sir」又預計對方整場會不斷「高空轟炸」，因此部署派出更多防守球員應付，並希望憑個別球員的速度在前線「偷雞」，會以1分為目標。