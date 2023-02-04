港超聯　傑志火力全開轟炸深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場賽事，傑志於主場旺角大球場面對深水埗。傑志近6場聯賽全勝，為追趕榜首理文，今場必定繼續火力全開；至於深水埗在加入不少新球員後，表現明顯有所改善，作客能否抵擋「藍鳥」強攻令人期待。（on.cc東網周日晚上6時直播）

挾着捧走「高級組銀牌賽」冠軍的氣勢，傑志上場再大勝晉峰，總監兼主教練朱志光認為今年不用兼顧「亞冠盃」賽事，令球隊在聯賽表現更加集中。「藍鳥」今季曾雙殺深水埗，但「朱Sir」認為今場不會易踢：「嗰陣10比0季初波嚟，佢哋人腳變咗咁多，實力一定進步，加上對面都希望搶分，喺成績上打好啲，預咗要破密集。」至於新援金信煜今場未能上陣，而羅梓駿、基爾頓則因累積5黃，同樣只能作壁上觀。

顏卓彬最近站穩正選，上場對晉峰更取得入球，他指狀態正逐步提升，在場上亦更具信心，但防守企位、進攻侵略性仍有改善空間，「彬仔」期望今場能夠再助球隊全取3分：「聯賽其實我哋一直都有壓力，唔好理對手係邊隊，都要踢返自己風格，同埋交出好表現。」

深水埗上場不敵理文，錄得2023年首敗，但主教練郭嘉諾卻大讚球隊防守表現有進步，今場面對「藍鳥」盼在進攻上繼續努力：「上次『足總盃』對傑志，曾經有段時間追到1比2，希望今場再次出現。我知道好大機會受壓同失波先，但唔想輸少當贏，最緊要係入到波。」「嘉諾Sir」續指不會太在意輸贏，因此或會繼續逼搶踢法，鼓勵球員在場上踢得更放。

借將朱偉鈞上場首次為深水埗上陣，他坦言自己很久未有踢足90分鐘，仍需時間重拾狀態。今場再遇另一勁旅傑志，「偉鈞」表示會全力以赴：「上次交手深水埗都入到波，防守上傑志又唔係天衣無縫嘅，希望把握到佢哋少數犯錯，盡力爭取入球，至少比上場有進步。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86保羅

後衞：22賓紀文 15羅拔圖 18周緣德 77費蘭度

中場：24顏卓彬 4查理史葛 17米基爾

前鋒：99潘沛軒 9丹恩奴域 8伊高沙托尼

深水埗

門將：30奧利斯

後衞：5陳靜謙 23杜國榆 24捷西斯

中場：8尼高拉斯 42沈云燮 12黎格爾 10劉浩霖 20波比

前鋒：29朱偉鈞 9羅港威