港超聯　標準流浪「升呢」再挑戰理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日上演多場第10輪爭奪，其中先開波有標準流浪坐鎮斧山道運動場，撼前列分子理文。流浪首循環交手以1比2僅敗，今次有基藍馬坐鎮後防，加上多位新兵助拳，表現隨時有驚喜；「黃黑軍團」作為聯賽半程冠軍，能否在下半季繼續強勢，同樣值得留意。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場僅負冠忠南區，技術顧問米路承認對全失3分感失望，強調球隊目標爭奪前4，因此接下來再沒有失分空間，面對理文力爭重返勝軌：「季初唔齊腳都係輸1比2，依家基藍馬踢得，又有神田夢實、朴鍾範兩名亞援助陣，實力有增無減，而斧山道對我哋又有一定優勢。」值得一提，早前赴日本鹿兒島聯試腳的余在言已經歸隊，但法蘭度因累積5黃需要停賽。

南韓後衞金旻奎（Minkyu）暫時在今季17場比賽，全部正選上陣，他表示自己狀態正佳，希望能為球隊貢獻更多。對於流浪早前簽入其同鄉朴鍾範，Minkyu認為能令後防更穩定，今場希望報回季初一敗之仇：「唔可以比較佢同之前嘅巴西後衞（賈思浩），邊個實力好啲；但始終我哋嚟自同一個國家，點都同聲同氣啲，喺場上會更加有默契，好有信心球隊防守表現會比上次有進步。」

理文去役輕取深水埗後，以榜首姿態完成聯賽上半季征途，對此主教練陳曉明承認是一個里程碑，但同時表示：「半程冠軍係唔會有獎攞，所以最重要都係全程嘅結果，我覺得球隊發揮未做到積極，下半季表現上要再提升。」今場要造訪斧山道運動場，「曉明Sir」指出場地情況或會影響表現，希望球隊在機會出現時要好好把握。陣容方面，加維蘭已經復操，惟袁皓俊及馮慶燁仍受傷患困擾，今場上陣成疑。

理文於上半季取得佳績，鄭兆均認為實屬不易，並續指隊中的良性競爭是成功關鍵：「球隊本身競爭比較大，但冇因此出現明顯衝突，大家都好正面去爭取出場時間，令大家可以保持團結。」今季理文曾於斧山道運動場遭深水埗逼和，「均仔」認為今場面對實力更強的流浪，挑戰肯定更大：「點樣撕破密集防守，同時防止對手打反擊，都需要我哋落多啲心機。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11梁興傑

後衞：6朴鍾範 55基藍馬 4金旻奎

中場：12盧均宜 10林嘉緯 16林衍廷 5林遼太 19姚浩明

前鋒：90祖連奴 44神田夢實

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：33迪高 11鄭兆均 16顏樂楓

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 17張憙延