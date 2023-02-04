「阿輝」「儍邦」「阿井」開主題餐廳撐本地波

過去十幾年彼此做過對手，亦都做過隊友嘅「阿井」鄭璟昊、「儍邦」梁振邦同「阿輝」葉鴻輝，兩個月前將3年幾前坐埋傾落嘅創業大計付諸實行，合資喺佐敦開咗一間本地波主題餐廳Lockeroom Cafe，各位球迷朋友行開嗰頭就去支持吓，同3位輪流駐場嘅老闆傾吓波經啦！

球場上，3個都係身經百戰；商場上，3個就係初哥！「我哋喺疫情之前已經開始傾，諗住將來一齊做生意，就算有一日大家都退晒役，各自繼唔繼續留喺球圈都好，都可以一齊繼續打拼。就係咁，喺兩個月前我哋就真係行出咗人生重要嘅第一步，學人做生意喇。」效力晉峰嘅「阿井」咁講。

至於「儍邦」就講到明，今次創業係為將來退役之後鋪路嘅一部份，但就強調呢一刻仲未會退役住。「我係一個做嘢分得好清楚嘅人嚟，只要有一日Feel到自己跟唔上，我就會退落嚟，一定唔係依家，但總會有呢一日，所以無論係今次做生意，定係之前考定保險牌同教練牌，目的都只係第一個，就係為歲半大嘅女、老婆同自己將來嘅生活努力喇。」

兩年內由人夫升格為人父嘅「阿輝」，就好簡單咁講出咗促成佢哋3個拍檔做生意嘅前因後果：「我哋3個都好鍾意食嘢，好早已經講緊一齊做同飲食有關嘅生意，最初好似諗過做凍肉，嗰時都未爆疫情，但係得個講字。之後爆疫情，好多人做凍肉，變咗水尾所以放棄咗。到今次真係實行喇，可以一齊研究吓餐單，幫啲小食同飲品改吓名，大家都可以盡情發揮。」聽講其中一款暢銷小食「黃金右翼」嗰名，就係出自「阿輝」。

未行入去坐低，就已經畀Lockeroom Cafe擺咗10隊港超球隊波衫嘅門口吸引住，入到去仲有好多珍藏，包括「世界盃外圍賽中港大戰」、「李海強南華親筆簽名」，同埋「香港友賽阿根廷國家隊」等等，對於鍾意本地波嘅人嚟講，係非常之咁有Feel嘅，但原來最初係諗住走外國波路線。「幫我哋好大忙嘅『Dee哥』本身有好豐富搞外國波主題餐廳嘅經驗，所以最初都係諗住照行。但後嚟我哋3個傾過，覺得既然我哋係本地波嘅一份子，仲要係現役球員，係唔係可以試吓，加入多啲本地波嘅元素，嚟幫襯嘅客本身係本地波球迷當然啱Feel，就算冇睇過港超，等佢哋認識吓都好呀，係唔係？」「阿輝」咁講。

聽「阿輝」講完，「阿井」就分享咗一單真人真事：「有一日，有一家三口嚟幫襯，個小朋友應該8、9歲左右，係車路士球迷，可以講得出晒全隊『車仔』球員嘅名。傾咗陣，我就同佢兩父子講，我同另外兩個老闆都係香港嘅職業球員，佢哋話從來未睇過本地波，亦唔知點樣買飛入場。咁啱嗰日東方喺旺角場有波打，我就好清楚咁話畀佢哋知，點去旺角場同點買飛入場，佢哋幫襯完就一家人入咗場喇。唔知佢哋之後會唔會再入場，但起碼我哋有幫手帶過新客畀港超呀！係唔係？」

開業到依家兩個月左右，3位老闆各有感受，「阿井」：「可能只係兩個月，我又未好有大感受，但就好感恩，有好多圈中人嚟支持，幫襯嘅有，畀啲珍藏波衫我哋擺亦有，我哋都好想搞到有聲有色，等多啲人透過呢度認識本地波。」「儍邦」：「之前未做過生意，都唔知做生意咁多嘢要兼顧，好多嘢都係從來未接觸過，要邊學邊做，希望可以成功。我好努力學緊沖咖啡同拉花，會畀心機學識佢。」「阿輝」：「由開始乜都未執好，都開咗張都仲執緊，過程入面個個都落手落腳，到執好晒，出嚟係好有滿足感嘅。依家大家夾手夾腳做好第1間先，開唔開分店呢啲遲啲再算喇。」

據3位老闆透露，Lockeroom Cafe嚟緊會有一連串推廣活動，包括「的波吓數兌換折扣」、「港超波飛票尾優惠」，同埋「球迷睇波聚餐」等等，大家記得多啲去Lockeroom Cafe嘅社交平台，留意詳情啦！

創業+青訓教練‧雙線發展

雖然今日3人已經創業，但就無損佢哋向青訓教練工作發展嘅決心，本身係C牌嘅「阿井」就話將來掛靴之日，就係佢投入做教練之時，喺之前會盡力考到更高級別嘅教練牌。本身擁有B牌、目前係東方U16教練嘅「儍邦」表示，退役之後會一邊經營生意、一邊從事青訓教練工作，實行雙線發展。有C牌同龍門Level One執照嘅「阿輝」，目前仍然係球會同代表隊嘅頭號門將，但同時亦係東方U12教練，同有喺足球學校任教，似乎就算有退役嘅一日，都離唔開足球。