愛華頓新帥效應有料到　阿仙奴全失3分

周六(4日)英超早場，1哥阿仙奴作客有新帥上場嘅愛華頓，新帥效應果然有料到，今場係戴治執教「拖肥糖」首場比賽，憑達高斯基下半場頭槌破網，1比0擊敗「兵工廠」，全取護級寶貴3分，至於聯賽第2次輸波嘅阿仙奴，13場聯賽不敗走勢終止，喺榜首仍保持5分領先。

上仗英足盃出局嘅阿仙奴今仗回復強陣，新續約嘅加比爾馬天尼利拍住尼基迪亞同布卡約沙卡強攻對手，3位新兵佐真奴、積及基奧柯同李安度杜沙特暫列後備，愛華頓賣走安東尼哥頓後只能原陣應戰，但喺戴治首度領軍，加上主場氣勢，同阿仙奴咬得好緊。

「拖肥糖」改打體力化壓逼踢法，前場開始逼搶搞破壞，阿仙奴未能適應，初段較為被動，不過愛華頓仍然有把握力弱嘅老問題，空有攻勢但入唔到波，卡維特利雲同杜哥利錯失唔少機會；至於阿仙奴就要靠反擊製造攻門，上半場最接近一次係尼基迪亞，但射中網側，半場互無紀錄。

易邊後愛華頓仍然佔上風，57分鐘阿仙奴有個黃金機會，但馬田奧迪加特門前炒高，之後換入佐真奴及李安度杜沙特準備加強攻勢之際，愛華頓即憑一次角球機會，由達高斯基頭槌破網，贏1比0取得今年首勝。