曼聯主場13連勝　卡斯米路叉頸被逐係好事？

周日(5日)凌晨英超大戰，曼聯主場2比1驚險擊敗水晶宮，喺奧脫福球場連勝走勢增加至13場，積分榜亦跳升一級上第3位。曼聯今仗有中場靈魂卡斯米路失控，叉頸被逐將要停賽3場，不過曼迷似乎唔太介意，事關卡斯米路可以抖足精神備戰歐聯16強同英聯盃決賽，唔驚踢殘。

曼聯今場開局順利，7分鐘就有水晶宮球員禁區內手球獲得12碼，般奴費南迪斯操刀先開紀錄，62分鐘拉舒福特接應勞基梳爾傳中射成2比0，睇住大局已定之下，70分鐘安東尼馬菲奧斯被侵犯引起雙方衝突，期間卡斯米路曾向韋曉士叉頸，球證睇VAR向呢位巴西中場出示紅牌，水晶宮隨即由舒洛比追番1粒，可惜為時已晚仍要輸1比2。

Opta數據顯示，曼聯喺主場已經13連勝，係自2010年至11年後球會最長主場連勝紀錄，不過領隊坦哈格賽後批評球證執法：「曼聯踢得好好，而且團結一致，佢哋唔接受有球員可能被踢到嚴重受傷(安東尼)，卡斯米路係過咗火，但佐敦阿休嘅行為比佢更惡劣，VAR嘅判決需要更加一致。」

不幸中之大幸係，卡斯米路停賽3場，啱啱趕得切喺英聯盃決賽對紐卡素復出，而且期間中夾住2場歐聯16強對巴塞隆拿嘅大戰，意味卡斯米路可以集中精力應付呢3場更重要嘅比賽，佢只係會錯過主客場2鬥列斯聯，以及主場對李斯特城3場聯賽。

英國《太陽報》引述曼迷網上留言：「曼聯冇卡斯米路都可以應付呢幾場聯賽，佢可以叉足電對巴塞隆拿」、「如果可以揀停賽對手，列斯聯同李斯特城就係好選擇」、「一個抖足嘅卡斯米路應付歐聯同英聯盃決賽，可能係件好事」。