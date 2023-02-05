戴巴拿閃電2助攻　羅馬奪取歐聯資格在望

周日(5日)凌晨意甲，羅馬主場以2比0擊敗安玻里，前鋒保羅戴巴拿愈戰愈勇，今仗貢獻2次助攻，成為贏波大功臣。羅馬近4場聯賽贏3場，暫時升上第3位，大大提升奪取下屆歐聯資格嘅機會。

羅馬今仗發動閃電戰，開波2分鐘就打開紀錄，保羅戴巴拿開出角球，由中堅羅渣伊賓尼斯頂入。僅過4分鐘，保羅戴巴拿又喺左路送出精準角球，今次由前鋒譚美阿巴謙頂入成2比0。

保羅戴巴拿開角球嘅路線及隊友迎頂位置幾乎一樣，而且都係頂彈地波，可見羅馬球員應該下咗一番苦功，訓練角球攻勢。保羅戴巴拿近6次為羅馬上陣射入3球及4次助攻，成為球隊進攻靈魂。

羅馬領先之後仲有唔少攻勢，但保羅戴巴拿起腳，譚美阿巴謙2次極具威脅頭槌攻門都無功而還，最終維持贏2比0。

由於同日阿特蘭大0比1不敵薩斯索羅，加上AC米蘭、國際米蘭、拉素將於稍後時間比賽，羅馬追至同國米同分，暫時排第3位，摩連奴要率領羅馬重返歐聯嘅目標，好有機會實現。