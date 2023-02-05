踢法格食格　熱刺快打「曼」易搶先機

英超爆發激戰，熱刺主場硬撼曼城。兩隊上月先喺聯賽首循環交鋒，熱刺半場領先兩粒下，下半場走晒樣被曼城反勝4比2，短時間內再碰頭，預期戰況一樣咁激。熱刺防反煞食，對住「藍月」控傳踢法往往能先發制人，包括近3次交手全部先入波，加上主場出擊 ，熱刺嘅「第一隊入球」博得過。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺早前接連不敵阿仙奴及曼城，好在近兩仗又連贏富咸同普雷斯頓，總算回穩。佢哋今個冬窗積極增兵，包括從愛華頓手上搶簽嘅丹祖馬，已於上仗對普雷斯頓開齋入波，壓線日再重金簽入曾效力曼城嘅右閘柏度樸路，此子今仗有望倒戈，雖然主帥干地因病入院無法領軍，但一班球員落到場就會啟動「自動波」，識得點踢。

曼城轉會窗冇增兵

曼城冬窗冇乜增兵之餘，仲放走埋祖奧簡斯路，原班人腳應付下半季。雖然佢哋早前贏過熱刺，但查實兩隊近年交手互有勝負，熱刺嘅快速反擊遇上哥迪奧拿嘅控傳踢法，往往能佔得先機，好似上次對賽，熱刺作客都可以半場領先兩粒，返到主場兼陣容加強，睇怕又可先拔頭籌。

直播表

周日7:15pm 荷甲 甘堡爾 Vs 阿積士

無綫myTV Super

周日7:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 拿玻里

Now 638

周日8:00pm 法甲 克萊蒙特Vs摩納哥

Now 639

周日8:30pm 德乙 羅斯托克 Vs 漢堡

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 馬略卡 Vs 皇家馬德里

Now 632、611、Viu TV 96

周日9:30pm 荷甲 飛燕諾 Vs 燕豪芬

無綫myTV Super

周日10:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 列斯聯

Now 621

周日10:00pm 意甲 拖連奴 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日10:00pm 法甲 歐塞爾Vs蘭斯

Now 639

周日11:15pm 西甲 基羅納 Vs 華倫西亞

Now 632

周日11:45pm 荷甲 格羅寧根 Vs 川迪

無綫myTV Super

周一0:05am 法甲 比斯特Vs朗斯

Now 639

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 曼城

Now 621、611

周一1:00am 意甲 費倫天拿 Vs 博洛尼亞

Now 638

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 華拉度列

Now 632

周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs AC米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽Vs尼斯

Now 639

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 西維爾

Now 632