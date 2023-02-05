港超聯　標準流浪「升呢」再挑戰理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）頭場，由標準流浪坐鎮斧山道運動場，主場硬撼前列分子理文。流浪今場改由梁興傑把守最後一關，3人後防包括基藍馬、金旻奎及朴鍾範，神田夢實則與隊長林嘉緯，墮後支援單箭頭祖連奴。至於理文同樣強陣出擊，余煒廉、荷西安祖扼守中路，鄭兆均、黃威出任攻中，與三叉戟張憙延、基華尼頓、艾華頓負責攻堅，首次進入大軍名單的新援施沙，則先列後備。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

6 朴鍾範

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

後備：

1 盧兆崎 [GK]

2 楊學敏

3 楊佰霖

7 劉智樂

9 林學曦

14 余在言

17 龍梓軒

18 楊迪麟

20 陳曜燃

22 陳耀祖

25 馬文政

94 韋健豪

理文正選：

28 [GK] 陳嘉豪

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

8 艾華頓

11 鄭兆均

14 [C] 荷西安祖

17 張憙延

23 黃威

33 迪高

91 基華尼頓

後備：

1 [GK] 高俊

88 [GK] 袁皓俊

7 李康廉

12 羅焯熙

16 顏樂楓

21 曾錦濤

22 加維蘭

24 鄭進泓

26 黃俊皓

29 余沛康

44 中村祐人

94 施沙

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日上演多場第10輪爭奪，其中先開波有標準流浪坐鎮斧山道運動場，撼前列分子理文。流浪首循環交手以1比2僅敗，今次有基藍馬坐鎮後防，加上多位新兵助拳，表現隨時有驚喜；「黃黑軍團」作為聯賽半程冠軍，能否在下半季繼續強勢，同樣值得留意。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場僅負冠忠南區，技術顧問米路承認對全失3分感失望，強調球隊目標爭奪前4，因此接下來再沒有失分空間，面對理文力爭重返勝軌：「季初唔齊腳都係輸1比2，依家基藍馬踢得，又有神田夢實、朴鍾範兩名亞援助陣，實力有增無減，而斧山道對我哋又有一定優勢。」值得一提，早前赴日本鹿兒島聯試腳的余在言已經歸隊，但法蘭度因累積5黃需要停賽。

南韓後衞金旻奎（Minkyu）暫時在今季17場比賽，全部正選上陣，他表示自己狀態正佳，希望能為球隊貢獻更多。對於流浪早前簽入其同鄉朴鍾範，Minkyu認為能令後防更穩定，今場希望報回季初一敗之仇：「唔可以比較佢同之前嘅巴西後衞（賈思浩），邊個實力好啲；但始終我哋嚟自同一個國家，點都同聲同氣啲，喺場上會更加有默契，好有信心球隊防守表現會比上次有進步。」

理文去役輕取深水埗後，以榜首姿態完成聯賽上半季征途，對此主教練陳曉明承認是一個里程碑，但同時表示：「半程冠軍係唔會有獎攞，所以最重要都係全程嘅結果，我覺得球隊發揮未做到積極，下半季表現上要再提升。」今場要造訪斧山道運動場，「曉明Sir」指出場地情況或會影響表現，希望球隊在機會出現時要好好把握。陣容方面，加維蘭已經復操，惟袁皓俊及馮慶燁仍受傷患困擾，今場上陣成疑。

理文於上半季取得佳績，鄭兆均認為實屬不易，並續指隊中的良性競爭是成功關鍵：「球隊本身競爭比較大，但冇因此出現明顯衝突，大家都好正面去爭取出場時間，令大家可以保持團結。」今季理文曾於斧山道運動場遭深水埗逼和，「均仔」認為今場面對實力更強的流浪，挑戰肯定更大：「點樣撕破密集防守，同時防止對手打反擊，都需要我哋落多啲心機。」