麥總尼馬缺陣　阿舒拉夫做主角幫PSG反勝

周日(5日)凌晨法甲，榜首巴黎聖日耳門(PSG)缺少2位星級傷兵基利安麥巴比及尼馬，一度陷入苦戰，幸好有「帶刀侍衞」阿舒拉夫救駕，射入1球及1次助攻，率領PSG主場以2比1反勝圖盧茲，取得2連勝。

PSG今仗人腳不整，除咗2位射手基利安麥巴比及尼馬因傷倦勤之外，中堅沙治奧拉莫斯亦受傷缺陣，中場馬高華拉堤停賽。屋漏偏逢連夜雨，開波20分鐘，PSG先失1球，圖盧茲中場雲丹保文主射罰球，省中人牆改變方向入網。

PSG落後之下傾力向撲，戰至38分鐘阿舒拉夫個人表演，由右路盤球入中路起腳射入世界波扳平1比1。換邊之後，呢位摩洛哥國腳傳畀美斯射入反超前2比1。

補時美斯仲有1次射門中柱彈出，呢位阿根廷球王今季喺球會及國家隊合共創造45球，包括射入27球及18次助攻，屬於歐洲5大聯賽球員之冠。

單計聯賽，美斯今季法甲入10球及10次助攻，成為繼隊友尼馬之後，今季歐洲5大聯賽第2位獲得「雙雙」嘅球員。賽後PSG教練加迪亞大讚美斯，認為佢係球隊領袖，應該盡量交波畀佢處理，呢位前鋒自然有方法幫球隊取勝。