港超聯　標準流浪1球挫理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）頭場，由標準流浪坐鎮斧山道運動場，主場硬撼前列分子理文。流浪即使尾段有林衍廷被逐，但最終仍憑祖連奴上半場一箭定江山，以1球小勝理文，亦令「黃黑軍團」終止聯賽7連勝走勢。

流浪今場改由梁興傑把守最後一關，3人後防包括基藍馬、金旻奎及朴鍾範，神田夢實則與隊長林嘉緯，墮後支援單箭頭祖連奴。至於理文同樣強陣出擊，余煒廉、荷西安祖扼守中路，鄭兆均、黃威出任攻中，與三叉戟張憙延、基華尼頓、艾華頓負責攻堅，首次進入大軍名單的新援施沙，則先列後備。

兩隊開賽初段互有攻守，9分鐘流浪先有神田夢實推大位遠射，被門將陳嘉豪撲到再中楣彈出。1分鐘後隨即輪到理文還擊，張憙延接應艾華頓傳送，門前撞射可惜中柱。主隊流浪之後形勢佔優，16分鐘祖連奴禁區內推過余煒廉後勁射，但僅僅斜出。7分鐘後余浩明左路斬中，祖連奴頭槌亦告頂斜。37分鐘流浪率先打開記錄，祖連奴把握對手解圍失誤，單刀輕鬆射入，半場流浪領先1比0。

易邊後落後的理文隨即反撲，基華尼頓開出角球，荷西安祖頭槌被梁與傑單手托出底線。63分鐘立花稜也禁區頂遠射一腳，可惜高出。「黃黑軍團」之後換入加維蘭加強攻力，69分鐘基華尼頓接應隊友傳送，禁區內撞射又被梁興傑接實。流浪79分鐘差點憑反擊再下一城，林衍廷大腳斬前，劉智樂窩利抽射被陳嘉豪撲出。比賽尾段流浪雖然有林衍廷兩黃一紅被逐離場，但理文仍然無法扳平，最終流浪維持以1球險勝，順利全取3分。