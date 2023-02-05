港超聯　傑志火力全開轟炸深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場賽事，傑志坐鎮旺角大球場迎戰深水埗。「藍鳥」今場有丹恩奴域擔任箭頭，明加索夫及伊高沙托尼提供兩翼側擊，查理史葛及米基爾坐鎮中場；深水埗兩位韓援沈云燮及權宰憼繼續擔正，杜國榆及捷西斯負責鎮守後防。

傑志正選：

86 保羅 [GK]

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

9 丹恩奴域

15 羅拔圖

17 米基爾

18 周緣德

24 顏卓彬

77 費蘭度

深水埗正選：

30 奧力斯 [GK]

3 史提芬

6 周家樂

7 權宰憼

9 羅港威 [C]

10 劉浩霖

12 黎格爾

23 杜國榆

24 捷西斯

29 朱偉鈞

42 沈云燮

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

11 沙根巴耶夫

19 黃洋

20 趙聡悟

22 賓紀文

23 白星馳

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

74 甘智健

88 艾力士

99 潘沛軒

深水埗後備：

1 王子聰 [GK]

28 戴廷匡 [GK]

5 陳靜謙

8 尼高拉斯

11 黃靖揚

13 鄧港桁

16 張志昊

19 黃天朗

20 波比

21 陳灝

39 鄧子均

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場賽事，傑志於主場旺角大球場面對深水埗。傑志近6場聯賽全勝，為追趕榜首理文，今場必定繼續火力全開；至於深水埗在加入不少新球員後，表現明顯有所改善，作客能否抵擋「藍鳥」強攻令人期待。（on.cc東網周日晚上6時直播）

挾着捧走「高級組銀牌賽」冠軍的氣勢，傑志上場再大勝晉峰，總監兼主教練朱志光認為今年不用兼顧「亞冠盃」賽事，令球隊在聯賽表現更加集中。「藍鳥」今季曾雙殺深水埗，但「朱Sir」認為今場不會易踢：「嗰陣10比0季初波嚟，佢哋人腳變咗咁多，實力一定進步，加上對面都希望搶分，喺成績上打好啲，預咗要破密集。」至於新援金信煜今場未能上陣，而羅梓駿、基爾頓則因累積5黃，同樣只能作壁上觀。

顏卓彬最近站穩正選，上場對晉峰更取得入球，他指狀態正逐步提升，在場上亦更具信心，但防守企位、進攻侵略性仍有改善空間，「彬仔」期望今場能夠再助球隊全取3分：「聯賽其實我哋一直都有壓力，唔好理對手係邊隊，都要踢返自己風格，同埋交出好表現。」

深水埗上場不敵理文，錄得2023年首敗，但主教練郭嘉諾卻大讚球隊防守表現有進步，今場面對「藍鳥」盼在進攻上繼續努力：「上次『足總盃』對傑志，曾經有段時間追到1比2，希望今場再次出現。我知道好大機會受壓同失波先，但唔想輸少當贏，最緊要係入到波。」「嘉諾Sir」續指不會太在意輸贏，因此或會繼續逼搶踢法，鼓勵球員在場上踢得更放。

借將朱偉鈞上場首次為深水埗上陣，他坦言自己很久未有踢足90分鐘，仍需時間重拾狀態。今場再遇另一勁旅傑志，「偉鈞」表示會全力以赴：「上次交手深水埗都入到波，防守上傑志又唔係天衣無縫嘅，希望把握到佢哋少數犯錯，盡力爭取入球，至少比上場有進步。」